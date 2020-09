Ville dræbe flue: Det gik helt galt

En 80-årig mand fra landsbyen Parcoul-Chenaud i Frankrig satte sig i sidste uge ned for at spise frokost. Under frokosten blev manden kraftigt generet af en flue, så derfor greb han en elektrisk fluesmækker og forsøgte at dræbe den irriterende flue.

Hvad den ældre mand dog ikke vidste var, at der var opstået en læk af gas, der strømmede ud i huset. Så da han slog ud efter fluen med den elektriske fluesmækker, sprang hele hans hus i luften i forbindelse med en gigantisk gas-eksplosion, der ødelagde store dele af køkkenet og delvist smadrede noget af loftet.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC og det lokale franske medie Sud-Quest.

Her ses en ganske almindelig flue i nærbillede. Foto: Biehler Michael.

En elektrisk fluesmækker er konstrueret således, at den skaber stor varme, der med det samme dræber en flue, hvis den bliver ramt eller kommer meget tæt på fluesmækkeren. Den store varme kombineret med slaget har angiveligt været medvirkende til at antænde gassen.

Den 80-årige mand blev slået omkuld af eksplosionen og landede udstrakt på køkkengulvet. Det var medvirkende til at redde hans liv. Han slap oven i købet med en mindre brandskade på den ene hånd.

Ifølge det lokale medie Sud-Quest er manden netop nu installeret på en lokal campingplads, mens hans familie er i fuld gang med at reparere skaderne i huset. Og med galgenhumor skriver det lokale medie også, at det ikke vides, om fluen overlevede eksplosionen.