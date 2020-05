Viral trend: Tisser i bukserne online

'Jeg er overrasket over at se, at folk på internettet faktisk vil tisse i bukserne, hvis man bare kalder det for en udfordring og tilføjer et hashtag'

Sjove danse, pranks og virale udfordringer. Det er det, der fylder på appen TikTok, som har taget folk i alle aldre med storm.

Karantænen og forsamlingsforbuddet har resulteret i meget mere fritid hos de fleste, og det har lokket mange med på trenden.

Nogle udfordringer er lidt lettere at hoppe med på, end andre.

Den seneste udfordring, som er gået viralt via appen er den såkaldte 'Pee your pants-challenge', direkte oversat er det 'Tis i bukserne-udfordring', og som navnet antyder, så omhandler trenden tis.

Tis i bukserne, og del det på nettet.

Sådan startede en amerikansk fyr udfordringen, som er gået verden rundt, skriver Insider. Den 19 årige Liam Weyer er manden bag udfordringen, som har nået over 1,9 millioner visninger på bare få dage, ligesom mange også selv er hoppet med på udfordringen.

Nogle udfordringer kræver øvelse, da de kan inkludere dans eller videoredigering, men denne tisse-trend kræver ikke meget øvelse eller forarbejde, men nærmere en smule oprydning og rengøring efterfølgende.

Den 19-årige lavede udfordringen for at tage pis på det hele.

'Jeg er bestemt overrasket over, at udfordringen faktisk blev til en trend. Jeg lavede udfordringen som en parodi af nogle af de andre udfordringer, som er gået viralt på internettet for at vise, hvor meningsløse de er', fortæller han til Insider.

Han er virkelig chokeret over, at folk faktisk aber efter.

'Jeg er overrasket over at se, at folk på internettet faktisk vil tisse i bukserne, hvis man bare kalder det for en udfordring og tilføjer et hashtag,' fortæller den forbavsede teenager.

På videoerne ser man folk stå foran et spejl og sige: 'Tis i bukserne-udfordring', og efterfølgende ser man en mørk plet brede sig på bukserne.

Flere har dog også lavet grin med udfordringen.