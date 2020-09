Viralt hit: Hund eller klovn?

Ser du en uhyggelig klovn eller en hund på dette billede, der har forvirret tusindvis af mennesker i hele verden?

Billedet, der helt tydeligt har en optisk illusion i sig, er nemlig i løbet af et par dage gået viralt på de sociale medier, heriblandt på Twitter, Facebook og Instagram.

Det skriver flere medier, heriblandt New Zealand Herald, Metro og The Sun

En Twitter-bruger ved navn Lesley skriver:

'God morgen. God lørdag. Det her billede gjorde min hjerne svimmel. Kan du se en skræmmende klovn eller en hund?'

Hertil svarer Twitter-brugeren Bob Hunt:

'Jeg kan kun se en hund og intet andet. Men resten af hele min familie kan kun se klovnen.'

En tredje Twitter-bruger skriver:

'Jeg så først klovnen. Derefter hunden. Og nu kan jeg kun se hunden.'

Det er uvist, hvor det originale billede stammer fra, men nu har det spredt sig til hele verden.

Den britiske avis Metro konkluderer dog uden tvivl, at billedet selvfølgelig faktuelt er et billede af en hund. Folk har imidlertid på Twitter med photoshop forsøgt at markere, hvor i billedet de nøjagtigt ser klovnens ansigt.

Twitter-brugeren Jenny Johnson skriver:

'Jeg kan se begge. En uhyggelig drenge-klovn og en hund. Hvad kan I se?'

En anden siger:

'Første gang jeg så billedet, så jeg kun klovneansigtet. Nu ser jeg kun hunden. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan se ansigtet igen.'

En tredje lagde et billede ud, hvor han med photoshop havde markeret, hvor klovneansigtet befinder sig i billedet.