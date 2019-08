Maze om laber dansepartner: - Jeg ved godt hvad I fisker efter

Bordtennisstjernen Michael Maze og danseren Mie Molke er dette års eneste singlepar i 'Vild med dans'.

De ved godt, at der bliver talt lidt mere om dem i krogene.

- Der er ikke noget at sige til det. Man kan gå tilbage i historien, hvor folk er blevet kærester, men der er også opstået mange venskaber, fortæller Michael Maze til Ekstra Bladet.

- Jeg er danselærer, og lige nu er jeg fokuset på at gøre Michael god, bryder Mie Moltke ind.

Der er god kemi mellem det nye dansepar. Foto: Mogens Flindt.

I 2007 vidste alle, hvem årets 'Vild med dans' romance var. Mie Moltke og skuespilleren Lai Yde blev efter kort tids danseri forgabt i hinanden.

Parret blev senere gift og fik sønnen Mio i 2011. Efterfølgende kunne parret opleves i programmet 'Sex, Lai og Mie', hvor de hjalp andre med at pifte sexlivet op.

Mie Moltke griner nu også over spørgsmålet, om det samme kan ske igen.

- Ja, jeg scorede min eksmand, men det er mange år siden. Nu er det min 14. sæson, og jeg har kun været gift med en, fortæller Mie Moltke.

Lai Yde og Mie Moltke kunne ikke holde fingrene fra hinanden, da de var danse-par i 'Vild med dans' .

Den charmerende batmand, Michael Maze, har tidligere gaflet flere kendte danske kvinder, heriblandt Ibi Støving i 2012 og Michala Kjær i 2013.

- Jeg ved godt, at I fisker efter, om det bliver intimt, men når du får at vide, at din hæl eller tå peger forkert hundrede gange på en time, så er det ikke noget, man skænker en tanke, siger Michael Maze.

Han vil dog ikke udelukke Mies selskab i fremtiden.

- Det kan godt være, vi ikke kommer til at drikke cappuccino fire gange om ugen, men vi er her for det samme. At få en god oplevelse, siger han.

Der er premiere på 'Vild med dans' fredag 13. september kl. 20 på TV2.

