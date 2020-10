Heidi taler for grimt: 'Han lovede mig en omgang prygl'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen mener, at adfærd siger langt mere end ord

'Du taler så grimt, at mine små ører bløder.'

Og?

Holy shit, jeg nyder mine skærefaste attributter, når jeg hører på det bullshit fra selvretfærdige PlimmeLimmer!

For ellers sad de ved mine knæ.

Jeg fastholder, at passiv, aggressiv retorik er langt mere skadelig end direkte no fucking bullshitt, der leverer præcis det shit, den er tilsigtet!

Intet menneske er nogensinde blevet bedre at af levere små ondskabsfuldheder pakket ind som noget sødt. Det tror du bare selv, at du er.

Egentlig gør det dig bare til en idiot!

Endnu mere gør det dig til en kujon, for du tør ikke stå ved dine egne holdninger eller dig selv.

Det viser også dit mindreværd, når du konstant føler dig berettiget til at fortælle til andres fjæs, hvordan du føler indeni, at de skal være.

Du føler dig nemlig selv forkert, når andre føler sig helt rigtige.

Øv for en følelse, hva'? Sådan lige i dit selvværd.

Sejt at vise stavefejl

Eller wow, du påpeger en taste/stavefejl.

Du er jo så kæmpestor i dig selv, at du slet ikke kan være der.

Det gør du jo kun ud fra en eneste faktor, at du har behov for at vise hvor dygtig, du SELV er til grammatik. Men hvorfor?

Så hvorfor har du brug for at tro, at du har autoritet til at opdrage andre?

Det er jo langt mere interessant for en DrageCunt som mig.

Hvem har tvivlet så meget på dig, at du har behov for at fortælle alle andre, hvad du er bedre til?

En mand så sig selv SÅ utrolig mægtig, at han bragede ind på HunDragen for nylig og ville opdrage på mig ud fra et syn på, at han selv var ekstremt meget bedre og mere voksen.

Han lovede mig nemlig en omgang prygl, hvis jeg nogensinde talte således i hans hjem. Mja ...

Mit eneste spørgsmål var: Hvorfor helvede skulle jeg dog tage hjem til ham?

Han virkede desuden ikke ligesom en, jeg fandt specifik værdig til mit DrageLige, interessante nærvær.

Kvinder siger, jeg taler grimt. Og?

Kvinder maser ligeledes deres store, fede virtuelle røve ind på Dragen og fortæller mig, at jeg taler som en havnearbejder, at min retorik er frastødende, og at jeg slet ikke burde lyttes til, og at de slet ikke tager mig alvorligt!

Virkelig?

Det er simpelthen derfor, du ikke kan holde dit temperament i skak?

Jeg er dig så inderlig ligegyldig, at du simpelthen må fortælle mig, hvor ikke-vigtig jeg er? Tak, fordi du giver mig så fantastisk meget magt over dit humør og din adfærd.

For det, vi er ligeglade med, det beskæftiger vi os jo sjældent med.

Men når du påpeger, at jeg er grim, uintelligent med en retorik som en havnearbejder, så bliver jeg stolt!

For ikke mindst kan du forvente, at en havnearbejde eller rejekælling siger, hvad de mener uden omsvøb. Men adfærd siger langt mere end ord, og så længe jeg ikke giver dig en personlig nedgørelse på dit udseende eller hjerne, så bekræfter du blot mig i, at jeg er et bedre menneske. Så jeg nyder faktisk blot, at dit raseri puster mit ego endnu større, mine artikler endnu mere læst og mit navn mere udtalt.

Tak!

Mine regler

Jeg taler, som jeg ønsker, på MIN matrikel!

I mit hjem gælder mine regler, og så står det enhver frit for at besøge mig eller ej.

Det samme på min blog og mine artikler på Ekstra Bladet. Du er jo helt fri til ikke at læse her, hvis du føler, det spolerer dit humør eller irriterer dig. For du klikker selv ind på mine ord.

Vær voksen, og tag således ansvar for dine egne små følelser.

Der er en ganske fin lille årsag til, at jeg ikke taler som hjemme når jeg er ude, i radio, tv eller sågar hos min mor.

Jeg HAR respekt for andres domæner, men INGEN skal komme ind på mine og fortælle mig, hvordan jeg skal opføre mig. Det er de ikke tildelt autoritet til!