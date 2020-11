Hundragen: 'Alle elsker mig'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen har mistet meget på at være sig selv og have sine meninger

'ALLE ELSKER MIG.'

Udtalte en fyr til mig på en date.

Han mente for øvrigt også, at jeg overtænker, så jeg tillægger ikke hans holdning større værdi på det aspekt.

Om ikke andet så har den sætning bidt sig nok fast til, at jeg har dissekeret den!

Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at alle elsker ham, finder ham sød, charmerende og let at være sammen med.

For sagen er jo, at han tilpasser sig i en sådan grad, at der ingen kant er.

Er det bedre at være en alle kan lide?

Han ytrede, at han absolut ingen uvenner havde.

Det er bestemt prisværdig i min optik, men er det egentlig en fordel at gå igennem livet uden nogen nævneværdige konfrontationer?

For han var et glansbillede.

Han var smuk, sød og let, men hvor var hans personlighed?

Hvor var det, der definerede ham?

Rolex-ure, motorcykel, hus og en Porsche er bare ikke nok i min verden.

Men det var, hvad han stolt og mest viste og viser frem i virkeligheden og på de sociale medier.

Overflade.

Prestige.

Hvorfor skulle vi gide det

Nu vil jeg meget gerne understrege, at jeg ikke sidder her og skriver om en narcissist!

Det var han ikke, han var blot usikker!

Det er noget helt andet.

Men noget i mig gjorde mig efterfølgende trist over hans usikkerhed..

Jeg sad og kiggede på alt det menneskelige potentiale under det smukke, perfekte ydre.

Men han gemte det væk bag sin overbevisning om, at hellere alle dog kan lide ham frem for, at de opdager, at han har en holdning, en modsigelse og noget, som sætter ham uden for kassen.

Tænk, at ændre sig for andre

For en debattør/skribent som mig virker det tosset.

Tænk at flatline på sin personlighed i frygt for, at nogen vitterlig skal opdage lidt kant, noget, som man ikke er enig i.

Det, der definer den selvstændige tankegang og lederskab.

Når vi træder uden for andres opfattelse af os, så går vi uden for vores comfortzone.

For mange betyder det nærmest døden, at et menneske ikke kan li' os.

Vi ser det som eksklusion, og eksklusion er udstødelse af fællesskabet. Det er rædsomt, og derfor lever alt for mange i en verden af andres holdninger.

Mange udsletter sig selv på det ydre, men skriger indeni, mens de langsomt kvæles i deres egen personlighed.

Dyrt at være drage

Jeg er faktisk nået dertil, hvor det er foruroligende for mig, hvis alle bare kan lide et menneske.

For hvem er det menneske så?

Og hvordan vil et menneske, der er SÅ overflade, stå ved mig, der er SÅ rå & ufiltreret & synligt uperfekt på ALT!

Da jeg blev Hundragen, var det dyrt!

Jeg har mistet familierelationer, venner, og jeg måtte gøre op med, hvad det egentlig var, jeg ønskede at være.

Jeg ønsker at stå ved mig selv!

Uanset om mennesker er enige med mig, for det finder jeg integritet i!

Er som jeg er

Jeg finder integritet i at være direkte og ærlig.

Jeg ønsker ikke at skjule mig eller mine motiver, mine følelser eller have angst for, om andre kan lide mig.

Jeg er IKKE defineret af andre.

Jeg respekter dem, som tør stå i sig selv.

Det betyder ikke, at jeg ser ned på mennesker, der tier, hell no!

Men jeg bliver lidt nervøs for at lukke mennesker tæt på, som er lidt kamæleoner på at tilpasse sig dem, de er sammen med.

'ALLE ELSKER MIG.'

Ja.

Men gør du selv?

For i det øjeblik, du går op i, om alle elsker dig, så fortæller det mig, at der er en del af dig selv, du ikke står ved.

Der er en angst for at udstødes, en angst for at være dig.

En angst for, at andres syn på dig skal være din selvdefinition ... og er det!

Spørgsmålet er sgu ikke, om alle elsker dig.

Det er:

'ELSKER DU DIG SELV?'