Hundragen: Det er kun sexisme hvis han ikke er lækker nok

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge går Hundragen tæt på sexisme

Sexisme er det mest topmoderne ord i feminismen og ikke mindst det mest brugte og vildeste våben. Sexisme er nemlig defineret af følelser.

Sexisme er subjektiv, og derfor er sexisme ikke målbart for andet end den enkelte - og derfor virker sexisme.

Det virker, fordi det er en debat baseret på følelser, og derfor kan debatten altid vindes for de rabiate feministsegmenter.

Lad os tage det strålende eksempel sidste år, hvor Cecilie Becks ben var omdrejningspunkt for tumultdebat om sexisme.

En ligegyldig noname-fotograf havde nemlig dristet sig til at tage et billede af dem frem for hele Cecilie.

Lad mig lige slå fast: Cecilie Beck har pragtfulde stænger!

Hun er en sindssygt flot kvinde, og det giver totalt mening, at hun kan give mænd overload på reptilhjernen, hvilket uden tvivl forekom her.

Og det ved Cecilie godt - hvilket der absolut intet er galt med, for jeg elsker, når kvinder hviler i deres krop, deres udseende og hjerne.

Cecilie er en fandens smuk, veltalende, intelligent kvinde.

Men fjerner det det faktum, at hun er veltrænet, velproportioneret og antageligvis gør meget for at holde sig i form og pleje sit udseende. Devaluerer det hende til en krop uden andet?

'Vi vil tiltrækkes'

For det var, hvad bitterfisserne eskalerede over i den forbindelse.

At problemet er, at hun overhovedet skal ses på som en krop frem for sine kompetencer, og at det i det hele taget er et problem for kvinder.

Næ nej, kære de damer!

Problemet er, at det er, hvad I ønsker, hvad I gerne vil tro, og hvad I helst vil gribe!

For hvis I selv kan gemme jer under, at mænd kun ser jer som en krop, så har I verdens bedste undskyldning for at underpræstere her, der, allevegne og i livet!

Så kan ALLE jeres problemer i livet tillægges, at I er kvinder og undertrykte kroppe i en mandeverden!

Og, de damer - eller nærmere, jer kære frådende piratfisk, der i hobetal rotter sig sammen for at fortære - I devaluerer samtlige af jordens mænd, fordi I ikke kan adskille noget som helst, og allermest fordi I vitterlig ønsker at devalueres, så I har noget at offergøre jer på!

Jeg VED, at det er en revolutionerende oplysning!

Men vi er her på jorden for at reproducere!

Derfor vil vi for evigt først og fremmest beskue det modsatte køn som objekter for vores trang til sex for at videreføre arten.

Vi VIL tiltrækkes!

Vi beskuer andre ud fra, om vi har lyst til at avle på dem!

Her bliver det for meget

Det gør kvinder også, og det er her, hykleriet bliver for meget for mig!

Disse feminister, der fuldstændig har glemt alt andet end deres indignation imod mænd og seksualitet. De får enten for lidt, har mistet alt biologisk trang til at yngle eller også kan de simpelthen ikke være i deres egen menneskelighed!

Vi er dyr, og uanset om kvinder så er bedre til at skjule det, så GLOR vi! Vi glor på lækre mænd!

'Magic Mike' og 'Fifty Shades of Grey' er film, der stormede frem.

'Ringenes Herre' fik fremgang ud fra lækre mænd og smukke, stærke kvinder - men forglem ej, at Viggo bar en KÆMPE del med sin lækkerhed!

'Vi slipper afsted med det'

Så vi kvinder objektificerer i lige så høj grad!

Vi beskuer den lækre kollega og sender hans røv et blik, han aldrig opdager. Vi har allerede opdaget hans V-form, før vi har set hans ansigt.

Vi taler internt om ham, og vi er ikke en skid mindre sexistiske end mænd!

Vi kan bare slippe afsted med det via ytringen.

'Ja, han er en flot fyr'.

Men det ER det fucking samme - og ok for kvinder, men ikke for mænd at ytre!

For så er det objektificering og sexisme samt devaluering!

Og lad os lige vende bøtten. Havde det været David Beckham, der havde taget et billede af Cecilie Becks ben, så havde situationen været en hel anden!

Så havde både hun og alle andre været stolte, for tænk at et så kæmpe sex/status-symbol og verdenskendt model/fodboldspiller og lækkerbisken havde taget et billede af hendes ben!

Så ville det være en kompliment frem for sexisme. Simpelthen ud fra det ene faktum, at David Beckham har en høj status på udseende og kendisfaktor. Han er en mand, man gerne vil beundres af som kvinde for sit udseende.

Lummer og klam

Lad os være ærlige!

Fede Flemming fra Viborg kan ikke tildele en kvinde samme kompliment som David Beckham.

For hvis han tiltusker sig det, så er han muligvis bare lummer og klam. Men David Beckham vil levere et uforglemmeligt kompliment.

Sexisme er et spørgsmål om afsender og modtager.

Intet mindre!

Er du tiltrukket af afsender, så er det et kompliment. Er han klam, så er det lummer, devaluering og sexisme.

Vi klæder os, holder os og 'makeupper' os, fordi vi ønsker at sende signaler til omverden, og uanset hvor meget vi gør det for os selv, så gør vi det, fordi vi ønsker, at andre beskuer os på en specifik måde. På en måde vi ønsker at kontrollere.

Vi VIL gerne beundres og føle os attraktive samt ses således!

Derfor skal vi ej heller tude, når mennesker faktisk præcis ser os som smukke. Omend det skal foregå på respektfuld vis - og jeg må hellere lige lave den klassiske, inden der tumperumpes ud over kanten:

Nej, gakkelakker! Jeg går ikke ind for voldtægt, uopfordret gramseri og krænkelser!

Det her omhandler at SE hinanden, at beskue hinanden og være det, vi nu engang er.

Cecilie Beck har pragtfulde stænger, og JO, vi må gerne kigge på dem på samme vis, som vi må beskue enhver lækker manderøv, der går forbi!