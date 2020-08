Hundragen: Det er nemt at hade Katja K.

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Over de sidste par uger har Katja K delt sin nylige single'ness her på Megafonen, og det er en interessant respons, der kommer på både devaluering og nedgørelse.

Det minder mig om, da den kære fodboldspiller Nicklas Bendtner åbnede en smule op for sine private tanker og følelser i sin bog.

Han fortalte om sine tanker omkring sin karriere, og hvorledes han havde haft mistet lysten til at spille fodbold.

Hvis der er noget, Bendtner eller Katja IKKE er, så er det et glansbillede, og DET ønsker mange, de ikke må glemme!

Katja skal lægge øre til at være uintelligent, degenereret og over dato.

Hun er blot falleret, afdanket og bør opsøge psykiatrisk hjælp!

'Katja, du kunne jo ikke andet end at lave porno, undertøj, være med i en tv-serie og sparke janteloven direkte i røven - præcis som vi danskere ønsker andre gør. Altså lige indtil de gør det!'

Jeg sad lidt og gloede på diverse kommentarer og begyndte at reflektere over, hvorledes de dømmende parter, der havde umådelig travlt med at tilsvine, mens jeg spekulerede, i hvordan deres liv ville se ud hvis det blev blev oprullet og stillet til offentlig skue.

Den lette udvej

Intet er lettere end at give det røde kort eller en slutshaming på andres ageren og især udelukkende handlinger, 'man' er bekendt med.

Fantastisk belejligt lige at kaste med idioti og skam på et andet menneske, hvor du som tilskuer/eller pikspiller til en pornofilm ikke et øjeblik har været vidne på andet end den handling og uden tanke for, hvad der forudgående har været af elementer i dette menneskes liv, tanker, følelser og årsager.

At være tilskuer er det letteste her i livet!

Det er næsten gratis, og du kan så føle dig selvretfærdig nok til at bedømme ethvert aspekt, du så er vidende om.

Sagen er blot, at du i dit eget forpulede selvophøjede tumperi næppe er vidende om alt!

Hvor mange kan undsige sig fra at have haft lorteperioder i livet med irrationel adfærd?

Hvem kan fritage sig fra gentagne gange i livet at have været en stor fed NAR, der har begået den sammen fejl om og om igen.

Hvis andre udefra skulle bedømme dig, ville deres dom så være markant anderledes end de domme, du tildeler andre?

Er vi ude i gult eller rødt kort?

Hvor mange gange har du selv taget den analt uden glidecreme - dog på den ufrivillige måde og uden et shitload af penge?

Vi kan fucke op helt for os selv og uden andres vidende - Og så er det jo ikke helt rigtig sket, vel?

For når det kommer til Bendtner eller Katja K har næsten alle en holdning. Uanset hvad den så udspringer af!

Kan du selv præstere noget?

Men hov.

Hvor mange almindelige fede fodbolddømmende/pornogloende danskere kan præstere det eller hive det hjem på kontoen som Bendtner eller Katja?

Katja kunne jo ikke andet end at kneppe, vel?

Selvom hun har tjent flere penge end nogen af dem, der dømmer hende hårdest.

Det ville vi jo gerne

Hvor mange af os ville ikke drøne ned ad den ensrettede vej mere end 1 gang, især hvis vi aldrig skulle stå til ansvar for det.

Hvor mange af os ville ikke sige ja til en pornofilm for en million. Vel at mærke hvis det aldrig nogensinde blev opdaget?

Enhver kan slutshame og mene, at Katja ikke fortjener kærlighed, at hun er skadet og uden værdi, fordi de på den måde udelukkende kan sidde og føle sig som om, de selv har mere styr på det liv, der er trist nok til, at de skal dømme andre.

At være menneske betyder, at vi falder og fejler.

Ville du selv kunne bestå testen?

Er du selv det ufejlbarlige gode menneske?

Næppe!