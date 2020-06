Hundragen: Jeg er hvid og stolt

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen er træt af al den skyld over at være hvid

Hold nu kæft altså!

Jeg er født af hvide forældre ind i middelklassen i Horsens!

Mine forældre var hårdtarbejdende lønmodtagere, medlemmer af Socialdemokratiet og knoklede for, at vi kunne sidde i den gamle villa, der lå i udkanten af Horsens.

Jeg er opvokset med genbrugstøj fra kusiner, lørdags-slik, og det gode liv var, at min far spillede fodbold på højt plan, så vi fik gavekort til Føtex.

Ingen er nogensinde kommet med et 'HVIDT PRIVILEGIE KORT' til mig, som har fritaget mig fra pligter, fritidsjob eller som har ophøjet mig til noget særligt!

Jeg er blond med blå øjne, og ud fra et historisk perspektiv ville Hitler i sin fanatisme vel have sat mig i et germansk avlsprogram. Havde jeg været lidt højere end 149 cm

Aldrig haft bedre muligheder

Intet i mit liv har givet mig bedre kort på hånden ud fra min hudfarve!

Det er desuden en umulighed i en tid/sted hvor 99,9% af indbyggerne var hvide, og ikke en kæft spekulerede i, om nogen var eksotisk adopterede.

Jeg var ikke en bedre opvasker om eftermiddagen mandag til lørdag hos slagteren!

Og derefter to-tre aftener om ugen hos den italienske restaurant, hvor jeg tog hen og fortsatte - direkte fra slagteren!

Den flid og ansvarlighed, jeg lagde i mit job, kom ikke fra min hudfarve, men fra min opdragelse.

- Jeg kom ikke lettere ind på HF, og jeg fik da ej heller min studentereksamen med et hvidt fripas!

- Jeg kom da overhovedet IKKE mere ind på uni ud fra et hvidt raceprogram, og jeg har heller ikke været en værdsat medarbejder i plejesektoren, fordi jeg var hvid.

Jeg var bare god

Jeg var en god kollega, fordi jeg knoklede, udviste tålmodighed/forståelse og empati for borgerne og ofte tog dobbeltvagter.

Alt, hvad jeg i mit liv har haft af problemer, ulykke, sejre og succeser, har intet med min hvide røv at gøre!

Derimod har det med mine valg, min flid/mangel på samme, mit ansvar for eget liv og nu det faktum, at jeg VIL skabe mit liv ud fra ild, passion og fightermentalitet.

Ja, jeg er dansk, hvid og heldig, at jeg er født ind i et samfund, der har givet mig muligheder for uddannelse og for at skabe mit liv.

Men hvis nogen forventer, at jeg er særlig priviligeret, fordi jeg er hvid, eller at jeg på nogen måde vil påtage mig en SKAM ud fra mine øjne, blonde hår og mangel på pigment - SÅ er du en forpulet TUMPE!

Jeg er et produkt af min adfærd, min empati, min styrke, mine valg, evner og ikke mindst det faktum, at jeg ikke er et offer i mit liv eller for andre!

Jeg skal ikke betale en regning, der ikke er min.

Jeg skal kun stå inde for min adfærd over for andre.

Jeg tager ikke ansvar for andres synd

Ingen skal bede mig tage ansvar på mig for en fortids synder, begået af mennesker, der har været døde i 100 år.

Så luk røven med at definere mig, og med at jeg skal bøje min nakke som en underhund, fordi jeg er fucking hvid!

Den slags martyrium, røvhulleri og selvracisme gider jeg ikke at være en del af!

Hvis du afkræver respekt ud fra din farve!

Så udvis den over for andre, som du selv ønsker!

Jeg er ikke nogens fjende - og slet ikke min egen.