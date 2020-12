Hundragen: Lad nu være med at fortælle hvis han er utro

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Heidi er træt af kvinder, der skal hænge utro mænd ud for egen vindings skyld

En person i parforhold har flirtet eller været utro, og nu vil det menneske, som har taget del i handlingen, nu afsløre for dennes partner, hvilket nederen menneske vedkommende er i forhold med.

For mig er det fandeme en knudret sag!

Først forventer du, at dette menneske overdænger dig med blomster og chokolade. Fordi du er den forurettede vælger du at brase ind i en uvidende partners liv med beretningen om din oplevelse?

Næst, hav lige et øjeblik i tankerne, at du ingen anelse overhovedet har om, hvilke rammer et par har opsat for deres forhold.

Der er mennesker, der ikke har samme værdi som du selv i henhold til at ville vide den slags.

Der findes en del par, som har en regel, der hedder:

'Falder du i et engangsknald, så hold det for dig selv.'

Eller har åbne forhold under forudsætning af, at de ikke konfronteres med det direkte.

Er du en helt?

Dette kan være svært for visse at forholde sig til.

Fair nok, men det betyder altså også, at du ikke bare kan stå og have en forventning om, at et menneske giver dig en guldbarre, fordi du vælger at dele noget, du lige anskuer som retfærdighed.

En af de variabler, jeg også altid finder vigtig i denne slags konflikter, er, hvem gør du det for?

'Jamen, jeg gør det jo for partneren, som er et offer. Vedkommende skal da vide, hvilken skøge, røvhul, idiot denne lever sammen med!'

Aha?

Så du er rent faktisk en helt?

Du har intet skjult motiv på nogen måde, som du har gravet dybt ned i din underbevidsthed, der evt. kunne hedde:

'Lorte-utro nar, du har såret mig forfærdeligt ved ikke at være ærlig, så nu skal jeg fandme smadre dit liv.'

Intet at gøre med retfærdighed

Forsmåelse og hævn er netop ofte én af årsagerne til, at den slags kommer en partner for øre, og det har jo intet med retfærdighed for denne at gøre!

Men derimod en tilfredsstillelse for den part, der afleverer budskabet.

Derfor vil budskabet også altid være farvet af de følelser, afsenderen har.

Hele min pointe er, at alt for mange antager uden større refleksion. At alle andre har samme værdier, ønsker og rammer for parforhold som de selv - hvilket er så utroligt langt fra sandheden.

Hvis du står i den situation, hvor du ud af selvretfærdig harme ønsker at konfrontere et fremmed menneske omkring dennes partner. Så gør dig selv og det menneske, du påtænker at smadre, et par overvejelser:

Hvad er dit motiv, sådan helt ærligt for dig selv?

Ved du, hvilke betingelser disse mennesker har opsat i deres relation?

Gør du rent faktisk overhovedet dette menneske en tjeneste, eller er det for at lette dig selv?

Går ikke ind for utroskab

Nu når dette er brølt, ja, så må enhver tage ansvar for, hvad de vælger at kommunikere til et andet menneske, eftersom der altid er konsekvenser.

Hav dog blot i mente, at du er muligvis en fucking helt i egne øjne, men ikke nødvendigvis i modtagerens!

- Og inden jeg bliver udråbt til dronningen af moralsk forfald:

Nej, jeg går ikke ind for utroskab og tillidsbrud, jeg påpeger blot, at disse ord har forskellig subjektiv betydning!