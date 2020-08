Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag raser Hundragen over kritikerne og de folk, der bliver krænket over hendes skriverier

'HUNDRAGEN LEFLER FOR LIDERLIGE MÆND'

Sådan piver kritikere ofte over mig!

Så viser jeg mig for meget frem, så er jeg dum, uintelligent eller bare opmærksomhedssøgende!

Det sidste kan jeg da kun bekræfte. Gu søger jeg da andres opmærksomhed - ellers ville jeg da for helvede ikke skrive. Men tak fordi du giver mig den ved at læse, og tak for magten over dine følelser ved at du ligefrem responderer på mit lort.

Nogle kan lide mig, andre hader mig.

Sådan er jeg gået igennem mit liv, og således forbliver det!

For jeg er fandeme fuckme ikke sat i verden for at please nogen på deres små bitte følelser eller slikke nogen i røven på misforstået søstersolidaritet.

Bare fordi du er kvinde, kan du altså sagtens udøve røvhulleri på absurd højt plan! Og modsat de fleste, der vitterlig ynder personlig nedgørelse frem for at revse holdninger, så er jeg pissekold i min slappe røv!

Jeg ønsker ikke at nedgøre nogen hele mennesker overhovedet, for en holdning gør ikke et helt menneske.

Jeg ved godt, at jeg kan være den største møgcunt.

'Lefler for liderlige mænd'

Det eneste, der irriterer mig, er sgu snart, om folk for helvede da ikke kan komme med nogle kreative fornærmelser frem for forsmåethed over, at jeg lefler for liderlige mænd og har en krænkende retorik - mens de fucking kalder sig feminister, mangfoldige eller rummelige og på samme tid devaluerer både mig og hele mandekønnet til tumper, der er uden refleksionsevne.

Mænd er faktisk i stand til at tænke, selvom de har en penis.

Røvhulleri! Hykleri! Det er simpelthen så absurd!

For jeg skriver jo ligeledes og har holdninger til kvinders kraftfulde seksualitet, vores ret til at være primale og at sætte naturligheden ind på, hvad vi kvinder rent faktisk er/gør - samt at sparke til de debatter, der på trods af tidsalderen konstant bliver tabuiserede!

Lefler jeg så for kvinder?

Eller hvornår fatter de reflekterende underbemidlede, at jeg tager aspekter til debat i et løsningsorienteret forsøg på at skabe en bevidsthed, der kan ændres for begge køn!

Bevidsthed, som stopper offergørelse og dæmoniseringen, frem for denne kønskrig, der konstant eskaleres!

'Jeg elsker kvinder'

Og den der med:

'VRÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆL, DU HADER KVINDER'

Gu hader jeg ikke kvinder! Jeg elsker kvinder! Kvinder er bløde og lækre og kysser vidunderligt!

Og noget af det bedste længe er at opdage, hvor mange danske kvinder der præcis IKKE har taget hele #metoo, offergørelsen og mandehadet til sig.

Danske kvinder er nogle af dem, der har bevaret den mest rationelle og jordbundne tilgang til hele det her lort, og det gør mig simpelthen så stolt!

Jeg er så fucking stolt af danske kvinder, som er SÅ stærke og selvstændige!

Det er så bimmelim, at i det øjeblik DU ikke er enig, så skal jeg lægges til last for det eneste, du kender: at kyle dine egne motiver over på mig!

For er det ikke, sådan det er. Vi kan udelukkende forholde os til andre ud fra os selv - så hvis du tror, jeg har en holdning eller en adfærd for at få diller, så passer den faktisk blot på dig selv.

Diller er en bonus

For jeg finder det egentlig ret sørgeligt for dig, at du praktisk talt selv tager en holdning/adfærd for at opnå anerkendelse. Det behøver jeg ikke.

Mine holdninger, refleksioner og provokationer er mine - og kun mine - ud fra min personlighed. Jeg er faktisk blot mig selv.

At det giver diller er blot en bonus.

Jeg vil nu cementere!

Hvis ikke jeg benyttede lige præcis den provokative retorik, hvis ikke jeg havde kørt fullblown Hundrage på mit shit og givet den gas på alle tangenter, og hvis jeg skrev endnu et fint akademisk opslag - som der i øvrigt ligger mange af på Hundragen, men de bliver næsten ikke bemærket - så tror I selv, at mine budskaber ville nå ud og blive taget til debat?

Jeg formår ofte med enkelte retoriske virkemidler at skabe en simpel debat - blot ud fra at irritere nogle nok sprogligt!

'Forargelse!'

Af og til træder jeg hen over de ømme tæer og benytter præcis det, der skal til - forargelse!

Mennesket elsker at blive forarget og tilsvine andre personligt, for så føler de sig bedre og mere korrekte, når de således kan ytre sig om andres manglende opdragelse, intelligens eller udseende.

Moralens vogter fejler aldrig på at afsløre sig selv på selvophøjelse via devaluering af andre.

Og hvis du er så træt af mig som person, så bloker eller undlad at læse mine stødende ord - så simpelt er det faktisk!

Men så kan du jo ikke sidde og brokke dig over mig, påstå at jeg opfinder problemstillinger, blive krænket og forarget!

For hvad skal du så, hvis du ikke kan offergøre dig lidt på min bekostning ... se lidt indad måske?

Sådan er vi primitive pattedyr i vores selvretfærdighed.

Vi elsker at følge de mennesker, der forarger os mest, så vi selv kan føle os bedre og mere moralske i krænkelse.

Nå, god fornøjelse. Vi ses næste gang, jeg overpisser krænkelsessegmentet med mine holdninger!