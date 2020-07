Hundragen: 'Mænd elsker sexkillingen'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner

I lørdags i Politiken var er der endnu en artikel, der postulerer, at kvinder muligvis ikke gider sex, fordi det stadig er på mænds præmisser.

Vi stakkels kvinder lever jo i en verden, hvor - og jeg citerer:

'Almindelig heteroseksuel sex foregår tilsyneladende efter en skabelon, der passer bedre til mandens seksualitet end til kvindens'

I CALL IT BULLSHIT!

Måske både skribenten og andre kvinder med samme overbevisning skulle begynde med ikke bare at smide sig på ryggen og antage, at hun skal ligge der som en halvdød, der lader manden gøre ALT arbejdet?

Seksuelt er det faktisk manden, der gør størstedelen af arbejdet, men det er jo kun, fordi DU som kvinde lader ham gøre det som den penetrerende part.

Tag ansvar for din egen nydelse, og sæt dig på hans ansigt, for helvede!

At køre den evige offergørelse på mit køn som undertrykt i sengen og angst for at tage teten, er simpelthen mere end latterligt!

Først kan jeg i øvrigt berette, at flere og flere kvinder tænder på at være domina i sengen! Flere kvinder opsøger nemlig både mig og andre for at lære om at dominere deres mænd. Ikke mindst er hele kønsdebatten væltet, i og med at kvinder i dag er så stærke, at de ofte kastrerer mænd.

Noget fis

At kvinder også sjældent får orgasme, er simpelthen også en omgang fis!

De fleste kvinder kan faktisk sagtens få orgasme på egen hånd, men at de ikke tør dirigere en mand i sengen, er helt deres eget problem.

Det er de færreste mænd, der ikke sætter en stolthed i at få deres kvinde til at dåne af fryd, ligne en vaskebjørn med udtværet mascara og udmattet, efter han har vist præcis, hvad han kan præstere.

Der er vi stadig totalt primale!

En mand ELSKER at orgasme hjernen ud på en kvinde.

Så måske vi skulle gribe i egen klitoris!

For sagen her omhandler ikke, at kvinder har sex på mænds præmisser! Det handler om, at kvinder har sex på kvinders præmisser ud fra en indoktrineret idé og tro på, hvad en 'pæn pige' er!

Og en 'pæn pige' tager ikke, hvad hun vil have, ej heller har hun sex med mange mænd. Hun er høflig og ikke en vild luder i sengen, der giver los.

Mænd elsker deres luder i sengen!

De elsker sexkillingen, der forfører ham i gangen, når han kommer hjem!

Vil du som kvinde have sex på dine præmisser, så sig det! Fortæl ham, hvad du vil, eller fucking tag det!

Der er altid de sædvanlige argumenter, som nedgør mænd!

At mænd generelt er skidedårlige til sex!

At mænd ikke fatter anatomien etc.

Fatter I ikke

At en mand af naturlige årsager skal bruge en rum tid på at lære en kvindekrop at kende?

Når det er sagt, og skifter han så partner, skal han til at lære en NY krop at kende, eftersom vi orgasmer forskelligt! Nøjagtig ligesom mænd!!

Hvor mange kvinder kunne fra den seksuelle debut uden slinger tildele det perfekte blowjob? Seriøst?

Er I klar over, hvor mange mænd, der faktisk mener, at hovedparten af kvinder stinker til det? Nogen lærer det aldrig, for det kræver altså, at du GIDER og føler for det!

Ikke mindst har jeg oplevet bunker af mænd, der beretter om kvinder, der simpelthen bare smider sig på ryggen og forventer alt, uden selv at interagere!

Ligestilling er vel også, at kvinden for pokker bevæger sig, frem for at kun manden skal svede og blive forpustet!

Når ligestilling pludselig bliver en krig om, at klitoris overses, eller hvilket køn, der er dårligt i sengen - så bliver jeg fandme træt!

Kvinde for helvede!

Lær din seksualpartner, hvad du tænder på, hvis du ikke er tilfreds.

Mænd kan fandme ikke føle, hvad du kan i sengen, og de er krafthelvede ikke orakler!

Det er ikke feminisme

Denne offergørelse må og skal stoppe! Det er ikke feminisme!

Og de, som tror, det er feminisme at nedgøre et køn på denne måde, at antage, de har ret til at give mænd skylden for et dårligt sexliv - skal seriøst opsøge psykiatrisk hjælp!

Ønsker du som kvinde god sex, så kom fucking ud af din søstjernerolle og sæt dig på hans ansigt, og fat for helvede, at der skal to til at have fantastisk sex, og at DIN orgasme ikke bare kommer flyvende - du skal fucking FUCKE for den!

Det her pis er, hvorfor jeg er #antifeminist For det har shit med ligestilling at gøre!