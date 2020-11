Ida-Sophia: 'Det er muslimerne der er under angreb'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Radiovært Ida-Sophia er træt af, at muslimerne får mindre ytringsfrihed end resten af Danmark

Pernille Vermund og Nye Borgerlige har på det seneste kæmpet en brav kamp for at få trykt Muhammed-tegninger i alle landets store aviser med det selvudnævnte formål: 'at kæmpe for ytringsfriheden'.

Og det til trods for at Charlie Hebdo tegnerne har udtalt, at de ikke deler synspunkter med Nye Borgerlige og derfor ikke ønsker at lade dem bringe deres tegninger - med andre ord - kan den franske avis altså godt skelne mellem religionskritik og xenofobi.

I denne forbindelse har det vist sig, at tegningerne og ytringsfriheden går hånd i hånd som en børnehave på tur i zoologisk have. Det er vel også fint nok, men i den forbindelse er jeg simpelthen bare nødt til at stille et spørgsmål:

De mange mennesker, der argumenterer for at sympatisere med Frankrig og Charlie Hebdo og derfor vil trykke tegningerne igen - gør brug af ytringsfriheden og retten til at kæmpe for at sige og gøre, hvad der passer dem som argument.

Hvis du spørger mig, er det unødvendigt.

Man skal jo ikke

Og blot fordi du har retten til noget, behøver du jo ikke at gøre det.

Jeg står heller ikke i badekåbe og flipflopper på gaden hver morgen og råber, at jeg altså har retten til min lejlighed og mit sommerhus i Karrebæksminde, selvom det i princippet er sådan, det forholder sig.

Hvis ytringsfriheden er retten til frit at kunne udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og hvis den står i modsætning til censuren, hvordan kan min gode muslimske ven så modtage denne dybt uretfærdige besked fra rektoren på hans skole, når han forsøger at komme med et modsvar på den offentlige debat, der foregår hen over hoved på ham lige nu?

Privatfoto

Det er i forvejen ikke nogen hemmelighed, at både medier og politikere gang på gang tegner et skræmmebillede af danske muslimer, omend det er unge drenge i S-toge eller somaliske begravelser under corona. Muslimer er en udsat minoritetsgruppe i vores samfund, som er både misforstået og forfulgt.

Jeg har ikke tal på, hvor mange kommentarspor jeg har læst på Facebook, hvor både Bent og Hanne galper op om muslimer, der halshugger og voldtager, som var det en dagligdagsbeskæftigelse på samme plan, som når andre mennesker står op, tager sokker på og går i Netto for at købe havregryn.

De psykopater, der skyder folk på åben gade, skærer halsen over på uskyldige mennesker eller sprænger sig selv i luften, er ikke muslimer, de er terrorister og har ikke en religion, uanset hvor mange gange de råber profetens navn.

Hvis vi havde trykt de tegninger, ville det eneste resultat blive, at vi endnu en gang havde trådt på og såret vores muslimske medborgere samt pustet til og opildnet nogle sindssyge sørgelige eksistenser til at skabe død og ødelæggelse.

Det er ikke det samme

Vi er nødt til at skelne mellem islam og terrorisme. De to ting er ikke det samme, og tegninger er ikke et billede på danskernes stolthed og frihed, men et billede på noget, der styrker en etnocentrisk og racistisk kultur, som kun gavner den herskende klasse og splitter resten af samfundets medlemmer ud imod hinanden

Det er min ven og andre muslimer, der endnu en gang er under angreb fra nogle af de mest magthavende mennesker i Danmark, og det er ham, 19 år gammel på en ungdomsuddannelse, der bliver censureret, fordi han angiveligt gør folk utrygge ved at dele et hashtag på Facebook og stå op for det, han tror på og lever efter.

Vi har nogle meget magtfulde mennesker, der fra deres manifesterede højborg vil trykke tegninger, der førhen har gjort Danmark til et enormt utrygt sted at være. Jeg mener trygt som dengang, hvor man knap kunne træde ind i metroen uden at overveje, om man ville komme op til overfladen igen eller deltage i Distortion uden at tænke over, om det kunne være det næste terrormål. De får frit spil, til trods for de om nogen lægger i kakkelovnen til krig og terror.

Så har vi en ung mand, der på sin egen måde forsøger at værne om sin integritet og sine værdier, der får at vide, at han gør folk utrygge og skal censureres på sit eget private medie.

Det er det modsatte af ytringsfrihed - det er undertrykkelse.

Ytringsfrihed er ikke en pligt til at håne minoriteter.

Det er faktisk ikke engang en ret til det, samfundet har, tværtimod en pligt til at beskytte minoriteter mod diskrimination og sørge for ikke at se den isoleret fra den verden og tid, vi lever i.

Ytringsfrihed er frihed til at tale, skrive, mødes og tro, som vi vil, og den smukke vidunderlige frihed kan vi kun værne om, hvis vi samtidig instinktivt forvalter den med respekt og ansvar.