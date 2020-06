Katja K: De prøvede at stoppe min karriere

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K måtte kæmpe for sit varemærke

Kulturminister Joy Mogensen har bedt rapperen Nikoline om at overdrage hjemmeside med sit navn som domæne på joy-mogensen.dk.

Nikoline har for nylig lanceret sin nye pornografiske musikvideo på en hjemmeside med netop dén adresse.

Det bryder kulturministeren sig ikke om, og hun vil have den eksplicitte musik video fjernet, da det ifølge hende bryder varemærke-rettighederne.

Det må være op til Klagenævnet for Domænenavne at afgøre, siges det.

Fordi det er porno

Men hvad er den egentlige årsag til, at hun vil have den fjernet?

Kunne det tænkes, at det har noget at gøre med det pornografiske indhold?

Er det, fordi hun ikke vil associeres med pornografi?

Er Nikoline udsat for kulturelitens kunst-racisme?

Jeg selv kan genkende lignende forargelses-censur-taktik.

Da jeg kom tilbage til fordomsfulde Danmark efter at have skabt mit frihedselskende brand Katja Kean i Los Angeles, blev jeg straks anklaget og hevet i retten for at have 'taget' og misbrugt en dansk families engelskklingende efternavn.

Anklagen lød: De ville ikke associeres med porno. Sådan stod det sort på hvidt på et falleret brevpapir.

Mistede retten til mit eget navn

Og jeg tabte retten til at bære mit eget skabte alter ego-navn Kean i Danmark. Katja K blev født.

Men jeg havde intet at gøre med den Kean-familie!

Jeg havde tilladt mig at bruge min kunstneriske frihed til at skabe et åndehul, hvori fri seksualitet og pornografi var en betydelig del af mit til dels sigtede kunst- og kommercielle livsstilsprojekt.

Men det småborgerlige parnas VIL forarges!

Det giver dem tydeligvis en selvtilfredsstillende følelse af tryghed og kontrol, hvor DE er de 'rigtige', imens de grænsesøgende er 'forkerte'.

Men sig mig: Hvem giver sig selv ret til at være smags dommer af kunsten?

Får kvalme

Den snobbede del af kultureliten giver mig kvalme!

Er kunst netop ikke inkluderende og debatskabende?

Den kan vel ikke gradbøjes efter forgodtbefindende?

Så længes jeg alligevel tilbage til den tidligere kulturminister Brian Mikkelsen, der i efteråret lancerede ’Kulturkanon’, som bestod af 108 kunstværker, der blev fundet essentielle i den danske kulturarv i 2005-06.

'Katja Kean' var dengang ét af de værker, der blev udvalgt. Tak for det.

’KK’ lever stærkt videre i bedste velgående, uanset hvad parnasset og et par ligegyldige navneregler siger.

Kampen for kunstneres ret til at udtrykke sig seksuelt fortsætter …

'De kan ikke slå os ihjel.'