Katja K: Her er det hedeste sex

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge deler Katja K sine tanker om skænderier og sex bagefter

Elsker, elsker ikke, elsker, elsker ikke …

Sammen, ikke sammen, sammen, ikke sammen, sammen igen …

Forvirringen vil ingen ende tage.

Gift, skilt, alligevel sammen, flytter fra hinanden …

Min mand og jeg har haft et intenst ægteskab. Vi er ikke længere lovformeligt gift, men er stadig kærester.

Igennem fire år har vi været igennem mange forskellige faser i vores forhold. Kærligheden er stærk.

Sjovt i starten

Det er ligesom at være blind passager på en rutsjebanetur, der aldrig ender.

I starten er det skidesjovt, og du holder fast med næb og klør. Det kører konstant op og ned.

Du vil for guds skylde ikke falde af toget, mens det skyder en høj fart, og du klynger dig krampagtigt til vognen.

Det er sgu for farligt at slippe taget, for hvor vil du ende?

Smadret og alene?

Der er intet som et parforhold, der kan lære dig noget nyt om dig selv.

Hvad har jeg lært om mig selv af dette forhold?

Én ad gangen

At selvom jeg er gammel pornostjerne, er jeg slet ikke så moderne, at jeg har lyst til at være i et åbent forhold. At jeg er en 'one man woman' og har brug for den tryghed og tosomhed, et tillidsfuldt parforhold kan give. Selvfølgelig også masser af gode venner - det er vigtigt!

Da coronakrisen kom i marts, var der mange parforhold, der blev udfordret, fordi rigtig mange mennesker slet ikke er vant til at skulle tilbringe så meget tid sammen. Nu skulle de være sammen på fuld tid, og mange kunne ikke klare det. Folk gik fra hinanden i flæng.

Men ikke os, vi kan ikke få nok af hinandens selskab, før det slår gnister.

Vi er nemlig som hund og kat, der jager hinanden, og kampene ender som regel uafgjorte inde i soveværelset.

Efter et godt skænderi ender det nemlig med en god omgang sex.

Men hold kæft, hvor sådan en gensidig kemi kræver meget energi.

Jeg ville ikke bytte

For et par dage siden kom han hjem til mig igen efter tre ugers rejse. Vi endte selvfølgelig med at flå tøjet af hinanden og havde højlydt hed sex, så de nye naboer nok overvejer at flytte ud igen.

Så bliver vi kædet sammen igen.

Det kan være anstrengende, men jeg ville ikke bytte det for noget.

Kemi er ikke noget, vi selv kan styre, og hvem gider at kede sig ihjel med en stivstikker?

Men hånden på hjertet, der er også noget andet, der har sneget sig ind efter alle disse år; jeg orker faktisk ikke at indgå i nye parforhold, hvis dette skulle få en ende en dag.

Sådan har jeg aldrig haft det før.

Vil ikke starte forfra

Orker virkelig ikke at skulle starte forfra med at lære en ny partner at kende.

Så vil jeg hellere passe mig selv og nyde mit eget liv i ro og fred, som det passer mig.

Måske hænger det sammen med, at man med tiden bliver træt af at indgå for mange kompromiser.

Eller bliver man bare magelig med alderen?

Men vi hænger på endnu, for det kilder stadig i maven, og i aften venter der skøn sex med én, jeg kender ..!