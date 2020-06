Katja K: I har ikke en chance hos mig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K gør det helt klart: Hun er ikke interesseret

Jeg bliver bombarderet med liderlige beskeder og spammet med dickpics i min indbakke.

Og jeg er tydeligvis ikke den eneste kvinde, der bliver udsat for online seksuel chikane - jeg har flere veninder, der oplever det samme.

Jeg modtager også lange, inderlige mails fra unge fyre, som spørger, om jeg kan lære dem op imod et par flasker rosé vin hjemme i deres stue.

Generelt er det flatterende at få komplimenter, men tror I virkelig selv på, at I har en kinamands chance for at komme i kassen med mig?

YES, jeg har været til unge og ældre, kvinder og mænd, og mit 'varemærke' var altid at give det bedste BJ som forspil, fordi jeg nød at give det.

Det er slut

Men de tider er for længst forbi.

Selvom man har været pornostjerne, betyder det jo ikke, at man står til rådighed for andre resten af livet?

Og det gælder i øvrigt også i mange andre af livets forhold. Man(d) skal ikke tro, at man bare kan komme spankulerende ind i mit liv og spille fandango. Heller ikke i business og parforhold.

Der står ikke 'så længe lager haves' på ryggen af mig.

Jeg er jo ikke en cirkustrold, man bare kan hive op af æsken og forlyste sig med, når trangen kalder?

Forestil dig, at du har fyret den af i 35 år, smagt på alle livets frugter og ikke holdt dig tilbage med noget.

Undersøgt livet som en anden antropolog. Været igennem et hav af processer og personlige livskriser.

Så skal der altså bydes på noget ganske særligt for at kunne komme i betragtning i min butik.

Man kan godt få nok

Og her taler jeg ikke kun om sex. Det er meget mere end det, så tag det for Guds skyld ikke som en invitation til at skrive frit og kvit til mig, for du får intet svar!

Efter alt det er det altså meget naturligt, at man på et tidspunkt begynder 'at få nok'.

Ikke fordi at jeg har fået nok af sex, men der skal altså mere til for at interessere mig end et nærbillede af din stive stang eller en bønfaldende mail om, hvorvidt jeg giver noget fri sex. Vorherre bevares!

’Går den, så går den’ - men ikke i munden eller hænderne på mig!

Vil du være sammen med mormor?

Bag mit sexede brand image gemmer der sig en klog kvinde, der højst sandsynligt kunne være din mormor.

Tænk lige over det - sex med en mormor?

Det hører vist til i fetich-afdelingen. Jo, den kategori findes nok på et betalings-sex-site, men det er altså ikke virkelighed her.

Nu ved jeg godt, at jeg hverken ligner eller er en mormor, men alligevel.

Det er ikke BS, og jeg har endelig indset, at jeg alt for længe har været for ’nice’. Mama her har fået nok!

Lad nu være med at tro, jeg blot er til lyst.

Jeg er så heldig at have mødt en ordentlig voksen mand, der tager sig af mig på alle tænkelige planer, og det er rigeligt til mig.

Så kære drenge, lad nu slikdåsen være, sukker kan være et farligt giftstof, som stiger dig til hovedet og giver dig hallucinationer.