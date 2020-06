Katja K: Ingen klamme mænd må rage kvit og frit

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge deler Katja K sin oplevelser i strippernes paradis Las Vegas

Som stripper underholder man og er til for mændenes skyld.

Tror de.

Mændene bilder sig ind, at stripperne altid er villige til at gøre alt, hvad mændene har lyst til. At det er på deres præmisser. Bare de stikker pengesedler imellem pigernes patter med et smørret grin til deres flabede venner og tror, ’den er hjemme’.

Mange af dem forstår ikke, at de blot bliver narret af de mere snu stripper-piger.

Tror kvinden er et offer

Usoignerede og kejtede mænd eller flamboyante charlataner lader sig forføre af deres våde drøm om at få lov til at tage én af pigerne med hjem i kanen efter en nats optræden i kulørte lamper og tarvelige tilråb.

Eller de håber, at pigerne vil lade dem være deres ’sugardaddy’, så de kan redde dem ud af deres håbløse tilværelse.

De tror, at pigen er et offer, og at de selv er Guds gave, der er kommet for at befri den stakkels, hjælpeløse pige.

Sådan har det været i årtier.

Mange piger og kvinder vælger selv arbejdet som stripper, og i nogle eksklusive miljøer er det ligefrem en kunstart. At strippe er desuden blevet til en træningsform, som kaldes ’pole fitness’.

Modellen Helena Christensen har sin egen hippe stripperpæl, og så er det jo cool nok.

Som pornostjerne har jeg naturligvis flere gange befundet mig på en stripklub.

Blandt andet i Los Angeles, men primært i Las Vegas findes de vildeste stripklubber.

Skabte et navn og brand

Jeg var der ikke for at strippe, men for at opleve miljøet. Dengang i 1990'erne var det en naturlig fortsættelse for mange piger at gå fra at være pornomodel til at være stripper.

Først skabte stripperne et navn og byggede deres fanskare op, så alle kom til deres live-optrædener.

Efter endt show solgte pigerne diverse merchandise til deres fans, og på den måde tjente modellerne masser af grønne dollars på deres sex-brands.

Jeg blev naturligvis også anbefalet, at jeg skulle starte en stripperkarriere i USA, men det var slet ikke mig.

Jeg kunne simpelthen aldrig finde på at strippe. Hverken dengang eller nu. For mig er det grænseoverskridende og nedværdigende at lade fremmede klamme mænd både glo og rage på mig IRL - i virkeligheden.

Sådan er vi alle så forskellige.

En sex-hungrende jagt-hun

Nu vil den snedige og trofaste online-trold fra nationen’! ganske sikkert komme med en dumsmart bemærkning her.

’Har kvinden ikke bollet for penge? Hvordan kan hun sige hun ikke vil strippe?'

Som jeg siger: For mig er der kæmpe forskel på at lave porno og være stripper.

Jeg kastede mig ind i pornobranchen med nysgerrighed og vellyst, fordi jeg var en sexhungrende jagt-hun. Jeg gik all in! Sådan er jeg. Jeg går hellere all in end at være en fesen ’pleaser’ for dumme mænd.

Jeg har aldrig lavet pornofilm for din skyld, men for min egen fornøjelse!

Som kvindelig pornostjerne valgte jeg selv, hvem jeg havde lyst til at knalde med rent arbejdsmæssigt.

Faktisk fik jeg stukket en ’mande-menu’ i hånden før optagelserne og kunne sætte kryds ved de udvalgte mandlige pornostjerner. Der var ingen klamme mænd, der bare kunne rage på mig kvit og frit.

Det er vel aldrig for sent at tage en gammel kunstart op og begynde på ’pole-fitness’ derhjemme?