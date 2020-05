Katja K: - Jeg elsker med spøgelser

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge deler Katja K sine spirituelle oplevelser

Kan du huske filmen 'Ghost'? Den var baseret på en sand historie.

Har du nogensinde selv elsket med et spøgelse?

Hvis ikke, skal du prøve det.

Nu er det jo ikke ligesom, når du ringer efter en prostitueret eller finder dig en fræk date på Scor.dk eller Tinder.

Nej, det er ikke nemt at få fat på et spøgelse. Ikke fordi det jo næsten er gennemsigtigt, men fordi de selv dukker op, når de længes efter fysisk og jordisk nærkontakt.

Jeg har været i første nærkontakt med uidentificerede væsener, og hver gang har det været en hel overjordisk oplevelse.

Vi mennesker har nemlig en kedelig evne til at være intime uden intimitet. Vi kalder det elskov, men det er måske kun et frækt knald. Ikke fordi der er noget galt med gode knald, men det føles bare skønnere, når vi tør åbne os mere og komme endnu tættere på hinanden.

Efter min erfaring virker spøgelser mere ligetil. Der opstår ikke pinlige situationer eller akavede øjeblikke.

Det er ren energisk ekstase, og derefter fordufter de hurtigt.

Husker alle åndelige oplevelser

Ja, jeg har vitterlig prøvet at elske med spøgelser, og jeg husker det tydeligt.

I starten af mine 20'ere oplevede jeg usædvanlig hektisk og overjordisk aktivitet i mit liv.

Og selvom jeg boede i det dengang kedelige og lidt provinsielle Valby, var min hverdag (eller rettere nætter) fyldt med forunderlig spænding.

Mine natlige oplevelser var 'mødet med det ukendte', og jeg befandt mig ofte i en tilstand imellem at sove og at være vågen. Et sanseligt svævende mellemrum.

Min daværende kæreste sov ved siden af mig hver nat, og han opdagede aldrig, at jeg var ham utro med spøgelser. Selvom det måske er teknisk umuligt at være utro med et spøgelse.

Pludselig ville en mørk skikkelse tone frem ved kanten af min seng og telepatere til mig, at nu var det deres moment til en jordisk tur i kanen. Jeg lod dem komme til.

Følelsen af ubeskrivelig erotisk lykkerus var overvældende, og jeg måtte skæve over til min sovende kæreste for at sikre mig, at jeg ikke vækkede ham med mine små støn.

Mødte dem igen

Jeg overvejede dengang, om det mon var min lejlighed, der var hjemsøgt af liderlige ånder, men da jeg et par år efter flyttede til Sydafrika, oplevede jeg atter at møde dem.

Jeg havde overtaget en stor lejlighed midt i byen Johannesburg, da de igen kom på natlig visit hos mig.

En aften, da jeg netop var gået i seng, tonede en flot lyshåret muskuløs skikkelse frem i døråbningen ind til mit soveværelse.

Manden lænede sig nonchalant op ad døren, kiggede flirtende på mig, mens han telepaterede:

'Om jeg havde lyst til at elske med ham?'

Jo, det ville jeg gerne prøve.

Der lå jeg så i min nye seng i et fremmed land og elskede med en oldgammel ånd.

Det var smuk og intens elskov.

Da elskovsakten var slut, 'spurgte' min åndelige elsker, om hans venner også måtte få lov til at prøve.

Og idet han spurgte mig, tonede der fire andre mandlige skikkelser frem. De stod pænt på rad og række og hungrede efter et ja.

Nej, det syntes jeg alligevel var for meget. Dengang var jeg ikke klar til at gå på omgang endnu.

Og med ét, forsvandt de som dug for solen. Pist væk var de, og jeg har ikke set dem siden.

De er dog meget velkomne i mit soveværelse igen.