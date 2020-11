Katja K: Jeg er stadig en sexet kvinde

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I dag fortæller Katja K blandt andet om, hvor dårlige danske mænd er til at flirte

Jeg er stadig en sexet kvinde. Punktum.

Må man godt sige det om sig selv, eller kommer jantelovspolitiet efter mig nu?

Okay, det er heller ikke mig selv, der siger det, men mange spanske mænd.

Forleden dag lå jeg på stranden og solede topløs. Jeg lå og blundede, da jeg pludselig hørte en spansk kvinde skælde ud højlydt.

For enden af mine lange, brune ben stod en mand og fotograferede mig i al hemmelighed. Troede han. Han lod som om, at han fotograferede strandkanten. Det var nogle meget spændende sandkorn.

Et par ældre spanske kvinder fik skræmt ham godt og grundigt væk, men han var åbenlyst ikke flov over sit forehavende, selvom han nægtede.

Han løb væk derfra med halen mellem benene.

'Jeg elskede at vise mig frem'

Damerne blev skide sure og forargede på mine vegne.

Det er sgu da heller ikke i orden. Dårlig stil. Hvorfor går manden ikke hjem på internettet? Der kan han da Google sig til det meste. Virker det ikke fjollet?

Det var nu sødt af damerne at forsvare mig, men jeg kunne ikke lade være med at grine lidt for mig selv.

Tænk, hvis de vidste, at jeg engang har været lagenartist og slet ikke har haft noget imod at blive fotograferet topløs - eller bundløs for den sags skyld. Jeg elskede at vise mig frem.

Et par andre mænd råbte til mig: 'Tak for den smukke udsigt!'

De havde siddet på en bænk og nydt deres frokost med glubende appetit. Det var blevet en lang frokostpause på grund af smukke mig.

Flirt interesserer ikke længere

Helt ærligt, så blev jeg faktisk overrasket over, at de mænd fandt mig smuk og attraktiv.

Da jeg var yngre, tog jeg det som en selvfølgelighed, at fyrene faldt for mig, men når man er blevet en moden kvinde, er der lidt længere imellem frække tilråb fra håndværkere og andre virile mænd.

Eller også er det, fordi jeg ikke længere lægger mærke til det? Det interesserer mig ikke så meget længere. At flirte.

Eller også er det, fordi der ikke er så mange at flirte med her? Jeg bor nemlig i en homoseksuel højborg af en by.

Singlekvinder her er ret så desperate efter en heteroseksuel mand.

Bortset fra det synes jeg, at danske mænd er røvsyge at flirte med. I er faktisk ikke særlig gode til det.

Når en dansk mand får øje på en smuk kvinde i gadebilledet, skynder han sig at kigge væk igen, inden kvinden opdager, at han finder hende attraktiv. Hun skulle nødig tro noget!

Tro mig, jeg kender flere danske singlekvinder, der døjer med den arrogante opførsel.

Overrasket

I øvrigt blev jeg overrasket over min egen reaktion, den dag på stranden.

Hvorfor skulle mænd ikke stadig finde mig attraktiv?

Selvom jeg er blevet en voksen kvinde på 52 år, har fået rynker i ansigtet, og mine inderlår er blevet mere slappe med årene, er jeg da stadig smuk.

Måske er jeg blevet holdt nede?

Jeg løber langs stranden hver dag, men jeg orker ikke at gå i træningscentret, så vil jeg hellere danse.

Det kræver faktisk mod af kvinder at stå frem og vise os selv i al vores nøgne sandhed.

Aldersfascisme er desværre et vilkår for kvinder.

Mænd bliver bare lækrere med alderen med deres gråstænk og solide livserfaring.

MEN ... heldigvis viser tendensen nu, at modne kvinder er HOTTE!

Jeg er stadig en frisat kvinde, og i aften skal jeg til fest med mundbind, minkfrakke og masser af makeup.