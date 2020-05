Katja K: 'Jeg havde sex med min stalker'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge deler Katja K sine tanker om at have sex med mindre flotte mænd

Det er nok ingen hemmelighed, at jeg har haft mange frække sexoplevelser i mit liv.

Og jeg har altid været mest tiltrukket af flotte mænd. Jo flottere, jo bedre sex!

Det er jo bare lækkert at se på en flot, muskuløs, veltrænet mand med stramme baller og nybarberede kugler.

Øverst på kroppen tilsat et smukt ansigt med gennemførte træk. Skarpe kæber og stærke hvide tænder, der bryder ud i et stort, flirtende, selvsikkert smil, når han får øje på mig. Så er jeg solgt til stanglakrids.

Og mænd med et flot ydre får bare mere sex - er det ikke sådan, det forholder sig?

Fordi de ser godt ud og virker selvsikre, går man ud fra, at de også er vildt gode i sengen.

Jeg ved fra en del af mine flotte mandlige venner, at de aldrig har behøvet at score en kvinde.

Kvinderne kommer helt af sig selv, fordi de bare må prøve dem af. Kvit og frit.

Som den smukke kvinde jeg er, har jeg naturligvis prøvet et hav af flotte mænd i mit liv.

Men indimellem kan de flotte og selvsikre mænd være for meget. De har ofte et kæmpe ego og tænker mest på sig selv. Popsmarte med pomadehår fører de sig selv frem.

For mange af de samme

På et tidspunkt begyndte jeg at reflektere over, om min smag måske var en anelse for unuanceret?

Det kørte lidt i ring med alle disse egocentrerede mænd, og jeg savnede nogle mere ydmyge mænd.

Hele mit liv har jeg haft mænd rendende efter mig. Både de flotte mænd, men også de mindre kønne.

Og dét, der også altid har tændt mig, er mænd, der har været standhaftige i deres jagt efter mig.

Dem, der ikke har givet så let op. Det er attraktivt i sig selv.

Så jeg synes, at nogle af de grimme mænd skulle belønnes med lidt god sex. De skulle da også have lov til at prøve noget ubeskrivelig god sex med en sexgudinde.

Som sagt, så gjort.

På et tidspunkt var der en sød, men ikke specielt attraktiv mand, der blev ved med at skrive til mig.

Og jeg havde afvist ham igen og igen. Faktisk var han lidt af en stalker.

Pludselig skete der noget

Men en eftermiddag, da jeg var hjemme i min lejlighed på Vesterbro, blev jeg pludselig smaskliderlig.

Der er noget med sommervarme eftermiddage, der virker godt på mig.

Stalkeren havde skrevet til mig igen aftenen før, og nu var jeg klar til at prøve noget andet.

Jeg ringede til ham.

’Hey, hvad siger du til at komme over og få et frækt knald lige nu?’

Han lød overrasket, men svarede prompte:

’Jeg er der om 20 minutter.’

En fed oplevelse

Han kom præcist.

Jeg lukkede ham ind og førte ham direkte ud i køkkenet, hvor han med det samme fik lov til at køre sin hånd op under min kjole. Uden trusser på.

Det var vildt frækt at lade en mand, der var så tændt af at få lov til at være sammen med mig, at det intet betød, at han var mindre køn.

Stalker og faktisk lidt grim. Men han nød det så meget, at det var det hele værd at give ham den frække oplevelse, hvilket jeg er sikker på, at han aldrig vil glemme.

Så til jer mindre attraktive mænd derude; Det er ikke altid de flotte mænd, der er førstevalg for smukke kvinder. Det er rigeligt med jeres søde charme og standhaftighed til at få det bedste knald i byen.

God jagt.