Katja K: Jeg skulle fyldes op og fyldes ud

Flere af mine venner ligger i skilsmisse, og det er de ikke glade for.

De ville egentlig helst blive i deres parforhold, men kan ikke finde ud af at komme igennem deres kriser.

Det er ikke en nem proces at gå igennem at blive skilt.

Uanset om man stadig elsker, eller om man er klar til at rykke videre.

Jeg har selv prøvet at blive skilt et par gange i mit liv.

Den første gang for ca. 20 år siden og igen for et par år siden.

I begge tilfælde var det mig, der gik.

Helt forskellig reaktion

Og min efterfølgende reaktion på disse to begivenheder har jeg reageret meget forskelligt på, selvom nogle af årsagerne var de samme.

Den første gang, jeg blev skilt, gik jeg ud og knaldede samtlige fyre, jeg kunne komme i nærheden af.

Det var en måde at komme igennem min proces på.

(Ud over min daværende pornokarriere, hvor der også var rigeligt med sex).

Jeg skulle fyldes op og fyldes ud.

Gå amok og blokere for tomhedsfølelsen.

En stærkt behov for festfyrværkeri og en katalysator til at rense ud i det mentale system.

Det lykkedes på glimrende vis, og det var ren underholdning.

Men det hjalp selvfølgelig ikke en skid at knalde med Gud og hvermand – men det lettede trykket.

Fik ikke nok som unge

Det er netop dét, en af mine veninder gør nu, hun knalder sig igennem sorgen over at være blevet forladt.

En anden af mine venner er gået på Tinder i ren frustration, selvom han endnu ikke er blevet skilt.

Så han mødes med fremmede kvinder og knalder dem i frokostpausen på højlys dag uden konens vidende.

Begge af mine venner har været gift i mange år, stiftet familie og fået børn.

Deres seksuelle erfaringer med andre, inden de blev gift, har kun været i fåtal, så de føler, at nu skal der seriøst indhentes på den sex-konto.

Har været der

Sådan har jeg det slet ikke nu. Jeg har jo netop været der.

Jeg har ikke noget at skulle indhente.

Som de fleste ved, har jeg heldigvis fyret den af seksuelt i mit liv, og det fortryder jeg ikke et sekund.

Men det betyder også, at jeg nu her efter min anden skilsmisse simpelthen bare ikke har det behov for at gå ud og knalde igennem igen.

Også selvom min sex-venteliste bare vokser og vokser. Deraf ventepositionen.

Nogle af mine gifte veninder forstår ikke, at jeg afviser i flæng.

Jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg har nået grænsen for, hvor mange mennesker jeg kan 'tage ind'.

Og her taler jeg ikke kun fysisk, men også mentalt.

Jeg har simpelthen ikke længere lyst til at have sex med fremmede.

Tid til faste

Og det er et godt tegn for mig. Jeg er et andet sted i livet lige nu.

Når man har spist sig mæt, er det tid til faste.

Og det er her, at stor seksuel erfaring viser sit værd.

'Done that, been there.'

Alderen spiller selvfølgelig også en rolle, man har opnået en masse og fået dækket de fleste af sine behov.

Med alderen bliver livet mere enkelt, og man har brug for mindre.

Heldigvis har jeg stadig et stærkt sexdrive, men det skal helst være med den samme partner.

Kender du det?

Mon fasten varer lige til påske?