Katja K: Kaldt luder af farmor

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge taler Katja K om en voldsom oplevelse

Her forleden dag talte jeg i telefon med én af mine nære veninder. Hun havde brug for at lette sit hjerte til mig, da hun følte sig presset af hendes mands ex-kæreste og deres familie.

Ex-kæresten havde igen inviteret hendes mand, deres fælles søn, og hendes svigerforældre til stor fødselsdags brunch for teen-age sønnen.

Hun havde også på høflig vis, inviteret min veninde og hendes lille datter med til fest, selvom det er ren proforma venskab.

Gav problemer

Det skulle i sig selv, ikke give anledning til problemer, hvis det altså ikke var for farmoren i svigerfamilien, der er en ond ”gammel heks”. En manipulerende egocentrisk, bitter og forsmået kvinde, med hang til at være totalt dominerende, og kontrollere hele familien.

Min veninde takkede pænt nej tak til invitationen.

I virkeligheden har hun slet ikke lyst til at være en del af den familie. Og den egentlige årsag til hendes afvisning, er på grund af farmorens afvisning af hendes lille søde datter på 8 år.

Farmoren kan ganske enkelt ikke lide hendes datter, og det er naturligvis noget datteren kan mærke, og er oprigtigt ked af.

Hvad fanden er meningen?

Hvordan kan en bedsteforældre ikke lide sit barnebarn?

Vækkede minder

Min veninde er en rigtig kærlig og bevidst mor, der taler åbent med sit barn omkring dette.

Hun fik fortalt sin datter, at ja, det er rigtigt at farmor ikke er glad for dig, men du skal bare være ligeglad med hende, og holde dig tæt til de andre i familien.

Den samtale jeg havde med hende, fik minderne til at vælte op i mig.

Da jeg selv var en lille pige, havde jeg også en farmor der ikke kunne lide mig.

Når hun skulle passe min store søster og jeg, hjemme i huset på Engstrupgårdsvej, kom vi altid op og skændes. Hun gjorde forskel på os. Min søster var den smukke pæne pige, der gjorde alt rigtigt.

Jeg var den vilde tøs, der gjorde alting forkert. Set fra min farmors synspunkt.

Forsvarede hende

Og selvom hun tydeligvis ikke brød sig om mig, forsvarede jeg hende altid når vi gik tur på gaden, hvis der var frække unger der råbte efter hende. Jeg passede på hende, for jeg vidste jo godt, at hun bare var en usikker gammel dame.

Indimellem når jeg blev rigtig træt af hendes dårlige opførsel, råbte jeg til hende at jeg ville dræbe hende med et af de flotte antikke kinesiske sværd, min far havde hængende som dekoration på væggen i stuen.

’Nej nej, Sussi, det må du ikke’, skælvede hun.

Det var naturligvis kun en tom trussel, men hun gjorde mig virkelig ked af det med den forskelsbehandling.

Senere hen i livet, da jeg var blevet teenager, og vi igen havde et af vores utallige sammenstød, gik hun virkelig over strengen.

’Du er en luder’! – råbte hun til mig, med foragt i stemmen.

Jeg fik et chok og blev fuldstændig målløs og paf, på samme tid.

Samtidig blev jeg også flov på hendes vegne.

Hvorfor gjorde hun det?

Hvordan kunne min egen farmor kalde mig luder?

Det var simpelthen så langt ude, at det mindede om en dårlig tv teater scene fra 1970erne.

Flere år efter har jeg talt med min mor om det, og hun har også indrømmet overfor mig, at min farmor ikke brød sig om mig.

Min mors analyse af situationen er, at jeg altid har været meget selvstændig, og altid givet kamp til strengen, hvis jeg har følt mig holdt nede. Det kunne min farmor ikke klare, derfor blev det til en magtkamp.

Men om jeg nogensinde vil forstå, hvordan en bedsteforældre ikke bryder sig om sit barnebarn, og vil altid være en gåde for mig.

Jeg tror at det er et tabu i vores samfund, og jeg vil gerne opfordre alle forældre til, at være opmærksomme på bedsteforældre, der ganske enkelt ikke opfører sig ordentligt overfor deres børnebørn. Skam jer!

Og ja, jeg blev luder for en stund. Men en lykkelig én af slagsen!