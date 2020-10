Katja K: Kvinder knalder sig til tops

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K mener, at vi i #metoo-debatten glemmer de kvinder, der gerne vil 'benytte sig af deres fortrin' og knalde sig til tops

’Hvorfor finder du dig ikke en rig mand og gifter dig med ham?'

Sådan spurgte én af mine ekskærester mig for nylig.

’Ja, du er en smuk kvinde, så der skulle stadig være gode chancer for dig.'

Hvabehar?

Jo, er det ikke sådan, mange smukke kvinder gør?

De kan ikke en skid selv og tør ikke at tage ansvaret for alt det lort, de skal gå igennem i livet alene.

Så hellere slippe ansvaret 100 % for sig selv og lægge det i favnen på en mand.

Eller rettere, i lommen på en rigmand.

Det er et velkendt og accepteret fænomen i vores samfundskultur.

Vi nærmest forventer, at det er sådan, det er.

Smuk kvinde med grim rigmand. Vi ser det hele tiden.

Småflovt kvinde-trofæ

Så behøver hun ikke at tænke på andet end at tage på skønhedsklinik, opdatere sine botox-behandlinger og stramme sin 'popo' op.

Han kan så stolt fremvise sit købte kvinde-trofæ, når de spadserer ned ad gågaden i al deres Prada-pragt. Hun flere meter foran ham, og han nærmest småløbende efter hende med hænderne fulde af hendes shoppingbags.

For i virkeligheden er hun lidt småflov over at blive set sammen med sin 'sugardaddy' ved højlys dag.

Aftenen forinden har hun været i byen med hendes jævnaldrende venner, hvor de drikker sig stive i cocktails og griner ad, hvor 'nem' hendes rigmand er.

Efter dagens shopping og en afsluttende kaffe macchiato på byens bedste kaffebar med flettede fingre og falske smil går turen hjemad igen i ’fars øse’ til nordkysten, hvor manden forventer et dyrtkøbt knald.

Hun giver efter, for hun ved godt, at deres indforståede aftale er ’noget for noget’.

Hun lukker øjnene og stønner, det bedste hun har lært. Hun kan sit 'shit'.

Ingen ser hende

Hun knalder sig til tops.

Og det forventes af hende, fordi ingen forventer noget af hende.

Ingen ser hende, og hun kan heller ikke se potentialet i sig selv.

Det samme gælder hendes karriere. Her knalder hun sig også til tops med den øverste chef.

Hun kravler under, hvor gærdet er lavest, men det skænker hun ikke en tanke, selvom hun sidder under chefens skrivebord og giver ham et BJ, imens hun fantaserer om en højere stilling.

Noget for noget.

Magtfordelingen er allerede på plads.

Men hør, de får jo begge noget ud af det?

Hvor mange kvinder har ikke knaldet sig til tops?

Alt har en pris

Her i disse #metoo-tider, hvor sexisme-debatten er eksploderet, er der ikke ret mange, der taler om de kvinder, der absolut INTET har imod at benytte sig af deres fortrin og udnytte det til fulde for at rage det hele til sig.

Jeg er fuldt ud klar over, at der er forskel på dem, der bliver misbrugt, og dem, der misbruger sig selv!

Alt har en pris her i livet, og man må gøre op med sig selv, hvad man er villig til at betale.

Kvinder kan være eminente til at manipulere sine omgivelser til at få præcis dét, de gerne vil have.

Kvinder hverken kan eller skal reduceres til ofre, de kan også være kyniske primadonnaer.

Jeg er selvfølgelig ikke én af dem.

Men jeg kunne have været, hvis det ikke var for min samvittighed.

Og nej, det er ikke en vittighed.

Tilbage til samtalen:

Jeg spørger mig selv: Er det virkelig det, min eks forventer af mig?

At jeg behøver en rigmand, fordi jeg ingenting kan selv?

Det tager jeg ikke som et kompliment, dog heller ikke som en fornærmelse, fordi det fortæller mere om ham end om mig.

Så mit endelige svar er: Nej tak, jeg klarer mig, og hvis den dag skulle komme, hvor jeg ligger i rendestenen, vil jeg med stolthed kunne sige; ’Ingen skal sgu samle mig op - jeg kan godt gå selv’.

Jeg lander altid på benene.