Katja K: - Min sex-venteliste vokser

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Der er mange muligheder, når man er blevet single

Hvordan kommer man videre efter et forlist forhold?

Det er sgu ikke sjovt at blive skilt.

Det kan de fleste skrive under på, efter de har underskrevet skilsmisse papirerne.

Eksisterer begrebet: ’En lykkelig skilsmisse’ egentlig?

For første gang i mit liv er det ikke let at blive skilt fra en partner, nok fordi jeg stadig elsker ham.

Jeg kan bare ikke bo med ham under samme tag. Vi er ligesom hund og kat.

Vi løber altid efter hinanden, men også i løbetid.

Gang i forholdet

Der har været rigelig gang i kærligheds, og krigs trommerne i vores hjem, og vi har uden tvivl været kvarterets mest larmende naboer.

Nu bor vi 1200 km. fra hinanden, så nu er der dømt helle.

Hvordan kommer man videre seksuelt efter et brud?

Selvom jeg stadig har et stærkt seksuelt drive, er det ikke fordi, jeg leder efter nye sex partnere lige med det samme. Ville egentlig kun elske med ham. Tænder stadig max på ham.

Tror lige at jeg først skal igennem en proces med at være alene. Finde mig selv igen. Indtil man atter er klar.

Kan komme gode tilbud

Medmindre man lige pludselig får et godt tilbud!

Siden jeg er blevet single igen, har det ikke skortet på tilbud fra både hunkøn og hankøn – og endda de smukkeste af slagsen.

Og nej, gud ske tak og lov, er det ikke kun de dumsmarte smørhårs insisterende lumre online tåber, der kontakter mig for et frækt knald og et 'bollekryds' i kalenderen.

Jeg møder skam ægte mennesker hernede i kød og blod, der vil have mig, for den jeg er!

Som tidligere fortalt, aner ingen hernede noget om Katja K.

Når man er kendis i Danmark, har man ingen forudsætninger for at vide, om folk har reelle hensigter, når de henvender sig, og det kan være uoverskueligt at navigere i for de fleste kendte.

Man kan aldrig vide om de glor på én, fordi de synes, man er flot, virker interessant, eller om det bare er fordi, man er kendt.

Det kan godt underminere ens selvværd!

Kan jeg stole på dem?

For hvad skal man tro på?

Og mange folk vil bare have en bid af ’kendis-kagen’.

Jeg er taknemmelig for at jeg ikke bor i DK nu som single ex-sexstjerne.

Udbuddet af spændende mænd i DK, der tør, er nærmest ikke eksisterende, efter min mening.

Og jeg kan altså ikke bare blive ved med at give og give. Jeg vil også have noget den anden vej!

Mange tilbud

Hernede i syden er der langt større menneskelig variation, både hvad angår nationaliteter, livserfaring, men også alskens personlige karakterer, og stilretninger. Folk har pondus, der hvor jeg kommer!

På min sex ’venteliste’, står der blandt andet en flot 24-årig spansk fyr, og en gudindesmuk kvindelig fransk model på 38.

Hun har aldrig før haft sex med en kvinde og ønsker, at jeg forfører hende. Det har jeg lovet.

Den unge fyr på 24 drømmer om sex med en erfaren kvinde på 52. Det har jeg også lovet.

Sex ventelisten bliver længere og længere i sydens sol.