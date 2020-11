Katja K: Playboy ville ikke have mig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K, hvorfor hun aldrig har været på forsiden af Playboy - eller et fint dameblad

Så ringede Radio LOUD til mig i går for at høre, om jeg ville medvirke i en radioudsendelse i anledningen af, at Dolly Parton i skrivende stund overvejer et comeback på forsiden af det amerikanske mandeblad Playboy.

Sexikonet, sangerinden og forretningskvinden Dolly Parton fylder nemlig 75 år, så det vil være en overraskende fødselsdagsgave til bladets mandlige læsere, men også for kvinder verden over.

Hendes store bryster sidder nemlig stadig, hvor de skal, men der er sandsynligvis et større budskab i tankerne, når en moden dame i så høj en alder giver fanden i, hvad samfundet tænker og fyrer den af i god stil.

For mig er hun indbegrebet af et frihedsikon og har legendestatus.

Folk er i den grad forargede over, at hun overhovedet kan finde på at posere halvnøgen i hendes høje alder!

Aldersfascismen for kvinder lever i bedste velgående, selvom tendensen heldigvis peger i den positive retning af, hvad modne kvinder kan 'tillade' sig i dag.

Hvis det var min mor, ville jeg være stolt.

Jeg ville gerne selv have været på forsiden af Playboy, men opdagede det for sent, da jeg allerede havde poseret for levende billeder. Og det må man ikke. Man kan ikke komme på forsiden af Playboy, hvis man før har lavet pornofilm. Dét er for uartigt og dermed forbudt.

Et no-go

Jeg kendte engang en amerikansk, mandlig pornomodel, der under et ’softcore’ fotoshoot for Playboy Video blev for liderlig på sin kvindelige kollega, at han under fotograferingen begyndte at penetrere hende.

Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre, selvom hun stønnede svagt af nydelse.

Fotografen opdagede selvfølgelig hans fordækte forehavende og bad fyren om øjeblikkeligt at forlade settet.

Det var bare et no-go! Playboy ringede aldrig til ham igen. Dén grænseoverskridende opførsel var nok ikke gået i dag. Han havde helt sikkert fået sig en krænkelsessag på halsen - og måske klamydia på penis.

Der ér forskel på at lave softcore fotoserier og hardcore film.

Så kom jeg til at tænke på, om man kan komme på forsiden af et pænt velfriseret dameblad, hvis man har lavet pornofilm?

Det er der noget, der tyder på, at man ikke kan.

Kun plads til pæne piger?

Mit alterego, Katja Kean, har skam været med i et par fine artikler inde i ordentlige dameblade, men aldrig været på et coverfoto.

Og det har egentlig undret mig. Er der kun plads til de pæne piger fra klassen?

Hvis det er tilfældet, er det, der fremvises, kun en glitrende overfladisk facade, der portrætteres af kvinder.

Den 'indre luder', som mange kvinder jo også indeholder, er ikke velkommen i det pæne selskab.

Jeg synes, at det er damebladenes pligt at skildre ALLE typer af kvinder - og ikke kun kvinder, der hælder ud af husmortips. Det bliver så frygteligt kedeligt i længden og gør INTET for at fremme ligestilling af tidens kvinder.

Hvis de pæne dameblade også tør at vise den indre 'hunhund' frem i kvinder, tror jeg, at vores søstersolidaritet vil styrkes og skabe et stærkere fællesskab.

FEMINA!