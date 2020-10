Katja K raser: 'Bevar sexannoncer'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K glæder sig over at leve i et frit samfund, hvor kvinder (og mænd) har fuld råderet over deres liv og krop

Poul Madsen er en af dem, der i den seneste tid har været hårdt presset på grund af sexismedebatten i Danmark foranlediget af Sofie Linde.

Det kom som et chok for ham, at der har været utallige unge kvindelige praktikanter ansat på Ekstra Bladet, som har været udsat for sexchikane af deres mandlige kolleger.

Som en tsunami blev de godtroende nærmest oversvømmet med offerhistorier - men hvem smider redningsvesten?

Lad os være enige om, at der intet er galt med at se det bedste i sine ansatte.

Muligvis er denne grænseoverskridende kultur til dels skabt af avisens indhold.

Det er jo interessant, hvis det er tilfældet, men det er ikke alle, der kan tåle mosten.

Internt er der blandt nogle af avisens mandlige kolleger tilsyneladende en løssluppen stemning, når de skal dække ugens sexindhold.

Der bliver grinet upassende højt hen over hovederne på de unge kvindelige praktikanter.

Minder måske om stemningen på et bilværksted, hvor væggene er plastret til med nøgne pigemodeller.

Må annoncerne være der?

Atter en gang bliver det diskuteret, om det er passende for et civiliseret samfund, der i den grad har fokus på ligestilling imellem kvinder og mænd, om det er acceptabelt med disse annoncesider i en avis?

Nu skal der altså ryddes op i den krænkende kultur på arbejdspladsen, og det overvejes at sløjfe siderne med salg af prostitution.

Det er dog besluttet at Side 9-pigen bliver. Ingen skal røre hende.

Flere politiske partier ser gerne, at annoncesiderne bliver 'brændt på bålet'.

Så længe det ikke er de prostituerede, de vil brænde på bålet!

Avisen må gå ud fra, at annoncerne er købt og betalt af 'den lykkelige luder'?

Hvis man kaster et blik på sexannoncerne, ser det ikke umiddelbart ud, som om de er købt og betalt af alfonser, men rettere af selvstændigt erhvervsdrivende.

Men måske er jeg også godtroende.

Dejligt med 'glædespiger'

Vi lever jo heldigvis i et frit samfund, hvor kvinder (og mænd) har fuld råderet over deres liv og krop. Løsningen ligger vel ikke i at forbyde deres erhvervsret?

Vi ved fra andre lande, at det IKKE hjælper at forbyde, skjule, sløre eller tildække, køb, salg og bytte af seksuelle ydelser.

For det giver blot spillerum til mørkemændene, og dem vil vi ikke have!

Er det et problem, at avisens indtægter til dels kommer fra sexannoncesiderne?

Man må gå ud fra, at disse kvinder driver deres forretning ud fra bevidstheden om, at de rent faktisk gør noget godt for samfundet?

At de har en reel passion for deres intime udveksling med andre mennesker.

Vi ved allerede, at prostitution ikke alene handler om sex, men i lige så høj grad om intimiteten imellem to (eller flere) mennesker.

Disse kunder har i høj grad brug for menneskeligt nærvær, som jo desværre er en mangelvare i vores samfund. Så fint, at der tilbydes 'kæreste-oplevelser'.

Folk dør desværre af ensomhed, og mangel på fysisk kontakt, så jeg synes det er herligt, at der stadig officielt eksisterer 'glædespiger’.

Kan selv sige nej

Vi må gå ud fra, at hvis disse kvinder ikke længere har lyst til at sælge sex, er de i stand til at sige NEJ.

Det behøver andre ikke at gøre for dem.

Kunsten er at være professionel og kunne levere en intim ydelse uden at give sit personlige selv væk.

At være intim uden intimitet, så at sige.

Og ja, jeg taler af erfaring.

Som sexkunstner er man grænsesøgende, men det er vigtigt at kunne mærke, hvornår ens grænser er nået.

Ligesom i enhver anden branche.

Jeg vidste, at jeg var nået til MIN grænse, da jeg på min sidste pornooptagelsesdag pludselig følte alles øjne på min nøgne krop nærmest brænde sig igennem huden på mig som en ko, der bliver brændemærket.

Der sagde jeg stop, selvom jeg for altid i nogles øjne, vil være 'brændemærket'.

Til gengæld er jeg en kvindelig frontkæmper for Ekstra Bladet.