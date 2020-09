Katja K: Små mænd, skam jer!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge sender Katja K en opsang til de mænd, der kritiserer hende og sviner hende til

’Det er nemt at hade Katja K’.

Sådan lød overskriften på forrige uges klumme skrevet af Hundragen her på Megafonen.

Den omhandlede mig. Altså mit alterego, Katja K - figuren, som udspringer af min seksualitet.

Hendes klumme handlede om, hvor mange - primært mænd - der tilsyneladende har travlt med at nedgøre Katja K, og Hundragen tog mig i forsvar – tak for det.

Men hvorfor hader de Katja K? Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad er det egentlig, jeg har gjort forkert?

Er det, fordi jeg for 20 år siden var pornostjerne? Er det, fordi jeg som kvinde har tilladt mig at opføre mig som en mand?

Kan det virkelig være rigtigt, at vi stadig i år 2020 nedgør kvinder, der tør udleve deres seksualitet?

Og hvorfor er I fyldt med så meget had? Der er så meget skønhed overalt i denne verden, at I spilder jeres værdifulde tid på kun at hade.

'Misundelige på min frihed'

Jeg har ondt af jer. Det er virkelig usundt at være fyldt op af så meget destruktiv negativitet.

Gør jer selv den tjeneste at stoppe med det straks!

I må være meget misundelige på min frihed. At jeg nyder mit liv. Det er det, jeg har det til.

Jeg går og har det smaddergodt, men hvad med dig? Hånden på hjertet, ville du ændre dit liv, hvis du kunne?

En læser fra Nationen kommenterede følgende:

'Katja, du kunne jo ikke andet end at lave porno, undertøj, være med i en tv-serie og sparke janteloven direkte i røven - præcis som vi danskere ønsker, andre gør. Altså, lige indtil de gør det!'

Ha, da jeg læste den kommentar, kunne jeg ikke lade være med at grine.

Fortsætter med at provokere

Det er sgu da ret godt gået at have sådan et imponerende CV som mit.

Jeg er virkelig stolt af min farverige karriere, og jeg er langt fra færdig endnu med at afprøve nye ting.

Og bare vent, der er mere i ’Pandoras æske’, som jeg åbner efter behag.

Således kan I se frem til atter at blive provokeret.

Må jeg foreslå, kære venner, at I gør, som jeg gør, og finder lyset fremfor mørket, som I tydeligvis befinder jer i. Tag en dukkert i havet. Dans i din stue til jazzmusik. Løb en tur. Tal med en fremmed, der kan blive din ven. Knald din kæreste.

Prøv noget nyt hver dag.

Se glasset halvt fyldt, ikke halvt tomt.

'Jeg tilgiver jer'

Jeg fatter simpelthen ikke, at I gider at bruge tid på at nedgøre andre mennesker, som I intet kender til.

Heldigvis er der også gode mænd derude, som sender mig positive mails, men I skal vide, at jeres negative og nedladende kommentarer fuldstændig preller af på mig!

Vi lever ikke for evigt, døden venter på os alle.

Hvorfor ikke fylde livet med kærlighed, mens I kan?

Jeg tilgiver jer for jeres usikkerhed.