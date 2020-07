Katja K: 'Stop - inden politiet gør det!'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om de billeder, hun modtager

Så tikkede der lige endnu et dickpick-billede i min indbakke igen.

Denne gang et rigtigt grimt et af slagsen med tilhørende tekst:

'Vil du guide mig hvor du mener jeg starter med at tjene penge på min pik vedhæftet ca. 24 cm., jeg sutter gerne pik. Håber du kan give mig et godt råd. Vil gøre ALT.'

Og så et nærbillede af en gammel, nøgen krop der sidder på en seng med hånden godt fat om sin egen stive kalorius. Selvfølgelig skåret af ved ansigtet, så man ikke kunne se, hvem det var.

Dog var beskeden fra en FB-kontakt. En mand der kalder sig Danmarks grimmeste komiker.

Og det må man sige, at han er. Desværre både udenpå og indvendigt.

Ville lave show med mig

Forrige år kontaktede han mig med et forslag om, at vi kunne lave et standupshow sammen rundt om i DK.

Jeg sagde ja til en telefonsamtale, så jeg kunne høre nærmere om hans geniale show- idé.

Umiddelbart lød det dog ikke særlig genialt, men jeg lovede et uforpligtende møde med ham, næste gang jeg ville befinde mig i København.

Tiden gik, coronakrisen kom, og vores aftalte møde blev aldrig til noget.

Pludselig hører jeg igen fra ham på denne totalt grænseoverskridende facon!

Pinlig opførsel

Ekstra Bladet kontaktede ham, og han indrømmede, at, ja, det var ham der havde kontaktet undertegnede, men det var IKKE hans pik på billedet. Det var et billede, han havde fundet på nettet af en anden mands pik. Sagde han. Hvilken pinlig opførsel!

Det viste sig, efter hans samtale med Journalisten, at han var blevet fornærmet over mit afslag.

Om jeg fatter, hvad der får en mand til at sende et dickpic til en mulig forretnings-kontakt, fordi han ikke fik et JA med det samme!?

Jeg havde sgu ikke lovet manden noget!

Går ikke den anden vej

Skulle jeg, hver gang jeg havde fået et afslag fra en mand, sende et close-up-billede af min vagina som hævn?

Det ville sandsynligvis ikke blive opfattet som hævn, men som en belønning.

Efterfølgende er jeg blevet kontaktet af en kvinde, der tidligere selv har været udsat for noget lignende af samme mand, og hun var nødsaget til at politianmelde ham.

Så her er endnu en gang et opråb til de fat-svage mænd derude, der tror, at de kan gøre, hvad de har lyst til, uden at det får konsekvenser - vi gider ikke at glo på jeres pik-hoveder, hver gang vi kigger i vores indbakke!

Stop jer selv, inden politiet gør det for jer.