Katja K. forsvarer Ålen: 'Ikke en klam stodder'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge giver Katja K. sin udlægning af oplevelser med Ålen

Nej. Verden er ikke sort/hvid, som nogle mennesker elsker at dyrke.

Der er mange grålige nuancer imellem de to modpoler.

Vi ved nu af erfaring, at der findes mange klamme svin derude, og de kommer i mange forskellige forklædninger.

Tag nu for eksempel filminstruktører;

Dem har jeg mødt en del af.

Både de frække og de mindre frække.

Alle ved, at jeg ikke er en helgen, men jeg er heller ikke en klam kælling.

Alle ved at Peter Aalbæk ikke er en helgen, men min egen erfaring er, at han heller ikke er en klam stodder.

Apropos shitstorm så har han selv været den igennem, og han er vist endnu ikke helt kommet ud af den.

Kan man nogensinde komme fri af en shitstorm?

Hvis en krænker først er blevet stemplet som en krænker, vil vedkommende så for evigt være dømt til at være det i al evighed?

Og hvis det er tilfældet, er det så fair?

Er det en psykisk sygdom at være krænker?

Kan man gå til sin egen læge og få en diagnose på det?

Er de syge?

Vi ved fra USA, at eksempelvis dømte pædofile er tvunget til at gå rundt med et skilt på maven påstemplet PÆDOFIL, så hvis de flytter til et nyt område, vil deres nye naboer vide, at her er en farlig mand.

På den måde får vedkommende aldrig lov til at blive rask eller at gå fri igen.

Selvom Jeppe Kofod har fået en ny ministerpost, vil skyggen af hans ugerninger så nogensinde slippe ham?

Og trænger Morten Østergaard ikke til at komme i behandling?

Det handler så vidt vides ikke kun om en hånd på et kvindelår for et årti siden.

Det tyder desværre på, at han har et uhensigtsmæssigt mønster, især når han drikker sig fuld til politikerfester til Folkemødet på Bornholm og krænker kvinder i flertal.

Det er da helt sikkert noget, han kan kureres for. Han har brug for hjælp, som jeg ser det.

Er Peter Aalbæk en krænker?

Ikke i mine øjne.

Det er der tilsyneladende nogle tidligere kvindelige ansatte i Zentropa, der synes.

De kunne ikke lide lugten i bageriet, og så måtte de jo sige op.

Vi skal naturligvis acceptere når kvinder føler sig krænket, men det er ikke nemt at lave en lov, der definerer dette klart, for vi har jo alle forskellige grænser for, hvornår vi føler os krænket.

Da jeg spillede hovedrollen i den erotiske film CONSTANCE, produceret af Zentropa, mødte jeg dengang Peter Aalbæk ved flere lejligheder.

Blandt andet til premieren af førnævnte film, som blev vist i biografen med champagne, rød løber, og det helt store spændte publikum, som spærrede øjnene op, da min vagina blev blæst op på storskærm.

Jo, de forstod hvordan PR kagen skulle skæres, derude på Zentropa.

Gad ikke

Men da pressefolkene kom, forventede de selvfølgelig røv og bare patter.

Det var der så ikke så meget af, for de fleste af os følte os finkulturelle, vi havde trods alt skabt den bedst sælgende danske erotiske film nogensinde, og det var vi stolte af.

Så da en plat fotograf så sit snit, ville han instruere os og bad mig om at sætte mig på Peter Aalbæks lår – det kom han ikke langt med, da både Peter og jeg svarede i kor: NEJ, du kan tro nej, du.

Fordi man enten producerer eller medvirker i en erotisk film, behøver man ikke at sælge ud og gå med de underlødige.

Jeg blev dengang mødt med respekt fra Peter Aalbæk, så i det tilfælde er der kun godt at sige.

Ret skal være ret.