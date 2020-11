Katja K.: Jeg følte mig ikke som en rigtig kvinde

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner

Som det første land i verden har Skotland bestemt, at menstruationsprodukter skal være gratis.

Loven skal gøre op med såkaldt 'menstruationsfattigdom', hvor piger og kvinder fra lavindkomstgrupper oplever, at de ikke har råd til produkterne.

Skal vi gøre det samme i Danmark, eller er det unfair i forhold til ligestillingsarbejdet?

Vi kvinder har jo ikke selv valgt at have menstruation én gang hver måned, så er det fair, at private virksomheder skal tjene styrtende af penge på piger, der styrtbløder?

Nogle mænd mener, at den beslutning favoriserer kvinde kønnet på et ulige grundlag.

Piger har i forvejen et stramt budget, da det oftest er dem der står for indkøb af kondomer til fri sex med macho fyrene, der stadig bor hjemme hos ’moar’.

Det er skide dyrt at have menstruation, og der er mange produkter at vælge imellem.

Der er almindelige bind, trusseindlæg til udflåd, tamponer og natbind.

Den første gang, jeg selv fik menstruation, var jeg ca. 13 år.

Vidste intet

Dengang havde ingen fortalt mig om menstruation, men da jeg så den grumsede brunlige plet i mine trusser, var jeg ikke i tvivl, selvom jeg havde forventet en større blodpøl.

Jeg havde fået min første menstruation, så nu var jeg en 'rigtig' kvinde.

Jeg blev vildt glad, og følte mig med ét meget frugtbar.

Så fra jeg var ca.13 til 47 år, hvor min menstruation stoppede, har jeg købt bind og tamponer én gang hver måned. Det er 34 år non stop.

En pakke bind koster i dag ca. 40 kr., så det vil svare til, at jeg har brugt ca. 16.320 kr. på at undgå at bløde igennem!

Selvom jeg og mine veninder også har blødt igennem mange gange - altid når man havde en hvid sommerkjole på.

Ellers brugte vi vat eller sammenrullet toilet papir som nødløsning.

Mange ubehagelige oplevelser

En gang vågnede jeg om morgenen i én stor blodpøl efter en nats hed sex med en udvalgt og troede, jeg var kommet til skade, men heldigvis opdagede jeg, at jeg bare havde fået min menses.

Sikke en lettelse.

Det er ellers ret så besværligt at have menstruation, og man bander det langt væk, indtil den dag hvor det endegyldigt er slut.

For mit eget vedkommende stoppede min menstruation nærmest fra den ene dag til den anden.

Menopausen indtraf, og jeg kunne ikke længere blive gravid.

Jeg var ikke længere frugtbar.

Slut med det

Dét faktum havde jeg altid taget for givet, og nu var den æra slut.

Min kvindelige cyklus gik ikke længere i ring.

Ringen var sluttet.

Det føltes umærkeligt, og pludselig følte jeg mig ikke længere som en 'rigtig' kvinde.

Det var overgangsfasen til overgangsalderen.

I dag føler jeg mig igen som en 'rigtig' kvinde, da niveauet af mit hormontal ikke skal afgøre det faktum.

Så uanset om vi kvinder synes, det kan være møgirriterende og dyrt at have menstruation, er det samtidig en elskelig del af vores kvindelighed, som vi må omfavne - også når det slutter.

Fordi vi er HELE kvinder, hele livet.