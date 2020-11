Katja K.: 'Sagsøger mændene i mit liv'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner

Jeg sagsøger mændene i mit liv.

I hvert fald nogle af dem. Både dem fra fortid og nutid.

Disse mænd har tilladt sig at spilde min kostbare tid, uden at indrømme det og komme med en uforbeholden undskyldning til mig.

Hvad bilder de sig ind?

Måske skulle jeg sende dem en tårnhøj regning med renters rente?

Ligesom Den Danske Bank agerede arrogant (og mere til) overfor godtroende bankkunder.

'Gør det, du er bedst til – det gør vi'. Vor herre bevares.

Det slogan var Den Danske Bank nødt til at trække tilbage i 2009 på grund af den globale finanskrise, hvidvask, og Stein Bagger-sagen.

Sidstnævnte solgte også luft, og karma fik dem begge grundet grådighed.

Fejl med de mænd

Jeg har ved en fejl lukket grådige mænd ind i mit liv i min naive tro på, at de ville mig det bedste.

Nej, de ville kun deres eget bedste, har jeg måttet sande.

Jeg har bildt mig ind, at jeg havde brug for at læne mig op ad en maskulin skulder.

Én der kunne fungere som en slags støtte, fordi jeg ikke troede nok på, at jeg kunne klare det ved min egen styrke.

Den del er mit eget ansvar.

Men jeg har desværre tiltrukket blodsugende igler igennem hele mit liv og karriere.

Jeg troede, at det var MIG, de ville have, men det var kun min succes, de var ude efter.

Det er ikke for at pege fingre. Jeg nævner ingen navne, og jeg hænger ingen ud.

Integritet er mit mellemnavn.

Hvad de gjorde

Jeg oplever en sund selverkendelse for at komme stærkere ud på den anden side.

Min side.

Én mand ville ikke have mit barn, men han ville gerne have min forretning.

Én mand ville eje halvdelen af mit selv-skabte Katja Kean brand.

Én mand var mig konstant utro.

Én mand efterlod mig med en gæld på et sekscifret beløb, mens han efterlod mig alene tilbage.

Én mand ville kun knalde mig og bruge mig som magt-trofæ.

Én mand tilbød mig 'behandlinger', mens jeg skulle betale for hans kost og logi.

Én mand stjal mine værdifulde business-kontakter, som jeg havde skabt, og løb med dem uden mig.

Og mange andre mænd troede, at jeg var nem at narre, hvis de lokkede med deres lillefinger.

Står der idiot på ryggen af mig?

De fik et rungende nej.

Har fået nok

Jeg har fået nok af magtdominerende mænd, der bare rager til sig!

Det er godt at have selvtillid, men mange mænd puster sig op og tror, de er meget mere værd, end de egentlig er.

For min skyld må de godt komme ned på jorden igen.

Jeg føler mig ikke forsmået, men jeg er nødt til at lære af mine dyrt købte erfaringer, så de ikke gentager sig.

Jeg er simpelthen nødt til at skrue op for min ’bullshit’-detektor.

Danske Bank genopliver deres slogan her i udgangen af 2020.

Jeg lover, at jeg ikke genopliver mit forhold til grådige mænd.

Nu tænker jeg først og fremmest på mig selv. Det var på tide.