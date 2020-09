Krænket af filminstruktør: Fik klamme sex-beskeder

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K. kaster sig gerne ind i sexisme-debatten med egne erfaringer

I de seneste par uger har der været en heftig debat om sexisme i diverse kulturer og brancher i Danmark.

Som danskere er vi vant til at føle os temmelig civiliserede og højt hævet over jungleloven.

Vi sætter barren højt og opfører os respektfuldt overfor hinanden.

Sådan da.

Nu skal vi tjekke efter

Sofie Linde har formået at sætte sexisme i mediebranchen på dagsordenen.

Det har skabt fornyet behov for selvransagelse hos mange kvinder og mænd.

Flere kvinder fra forskellige brancher kan hive et arsenal af sexistiske anekdoter frem af hukommelsen.

Det er nok med god grund, at mange kvinder først husker disse krænkende oplevelser nu, da der endelig bliver kastet lys på dem.

Kvinder har det med at føle skyld og skam, selvom det er dem, der bliver chikaneret.

Kan det ske hos mig?

Journalister har skrevet til mig i den forbindelse:

Har du som kvinde været udsat for seksuelt krænkende adfærd i pornobranchen?

Kan man blive ramt af sexisme i pornobranchen?

Eller er det for udeforstående indforstået, at det slet ikke kan lade sig gøre at føle sig seksuelt krænket som pornostjerne?

Eller har man som såkaldt sexarbejder andre grænser for, hvornår man føler sig forulempet?

Jeg er selvfølgelig sikker på, at der foregår seksuelt krænkende adfærd i pornobranchen, ligesom i de fleste andre brancher, hvor mænd møder kvinder.

Det er en så accepteret del af vores kultur, at vi nok er mange kvinder, der igennem årtier har fundet os i alt for meget.

En sexistisk adfærd fra mændenes side er blevet så ’normaliseret’, at kvinder ikke engang lægger mærke til det, når det sker.

Engang jeg var til fest i pornoindustriens mekka i Los Angeles, bad jeg om en autograf af pornoskuespiller Ron Jeremy.

På mit Katja Kean businesskort skrev han:

’YOU GIVE ME A RISE IN MY LEWIS’!

Kan man kalde det sexistisk adfærd?

Nej, ikke rigtig vel!?

Jeg satte grænser

Jeg tog det som et kompliment.

Da jeg var i pornobranchen, var jeg meget bevidst om at sætte mine grænser.

I starten af min karriere, da jeg var freelancer, holdt jeg møder med adskillige pornoproducenter.

Mit mål var at finde det rigtige produktionsselskab, som jeg kunne skrive kontrakt med.

Og hvis jeg fornemmede, at jeg sad overfor en sexistisk direktør, sagde jeg nej tak til samarbejdstilbuddet - også selvom pengene var gode.

Jeg var selvfølgelig på udkig efter ordentlige arbejdsvilkår, da jeg var bevidst om, at jeg havde valgt en højrisikobranche.

Det lykkedes ganske godt for mig at udvælge de rigtige folk at arbejde med.

Det skete også for mig

Men jo, jeg har været udsat for sexisme – på en arbejdsplads i Danmark. På et mainstream filmset.

Ud af det blå modtog jeg personlige og seksuelt krænkende sms-beskeder fra en anerkendt filminstruktør, som jeg arbejdede sammen med på daværende tidspunkt.

Jeg havde på ingen måder lagt op til denne opførsel og følte mig virkelig forulempet.

Jeg klagede til chefen, som heldigvis fik det stoppet omgående.

Bare fordi man har arbejdet med sex som hovedprodukt, betyder det jo ikke, at man er tilgængelig for alle 24/7!

Nogen må sgu lære de mænd, at der er grænser for, hvordan de kan opføre sig.

Jeg hilser den nye debat om sexisme i Danmark velkommen – chauvinistiske mænd, I kan ikke kue kvinder!