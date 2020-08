'Kvinder har ødelagt mænd med manipulation'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen er færdig med mænd, der er blevet manipuleret af kvinder

En god ven sendte mig en YouTube-video i forbindelse med Johnny Depps retssag.

En samtale mellem ham og ekskæresten Amber Heard, der understreger, hvad der ses i diverse undersøgelser som partnervold!

At kvinder ofte udøver hysteri, manipulation og slår først.

Vi udskælder mænd for at være toksiske og som krænkere, men den virkelighed, jeg står i som singlekvinde på snart 42 år, er altså en anden.

Alle jeg har mødt

Jeg har endnu ikke mødt en mand, der ikke i sit liv er blevet slået, spyttet på eller har fået noget kastet efter sig af en kvinde.

Jeg har mødt talrige mænd, der har måttet håndtere hysteri, at blive slået på, mens de skulle 'steppe up' og håndtere hendes vrede og 'følelser' som en 'rigtig' mand, mens han er blevet tævet løs på.

Én fortalte sågar, at han både var blevet slået med knytnæve i ansigtet af en fuld kæreste, og da han får hende bakset i seng, ja, der sparker hun ham direkte i nyren!

Godt, hvis vi egentlig skal til at få kvinder til at fatte, at de på lige fod med mænd faktisk kan være så GIFTIGE!

Så har vi en mulighed for at ændre verden!

Hvis vi så på samme tid kan få mænd til at træde ind i en anden rolle. Den rolle, der hedder 'du er en kælling, jeg skrider'. Så kan vi ændre bevidstheden om kønsinteraktion.

Kvinder skal stoppe

Da 'En frygtelig kvinde' fik premiere, var ramaskriget øredøvende!

Jeg oplevede det på nært hold igennem debatterne og den debataften, jeg blev inviteret til i Cinemateket, hvor 95 procent af kvinderne kunne række hånden op i genkendelig adfærd udvist af den kvindelige hovedrolle.

En karakter, der udøver psykisk manipulativ vold imod en partner.

En kvinde, der benytter følelsesmæssig afpresning til at få sin vilje og få manden til at føle sig shitty!

Vi skal stoppe med at tro, at det her er et maskulint aspekt, for kvinder benytter det på daglig basis - også imod hinanden!

Min pointe er, at så længe kvinder lærer om 'kvindelist', at det er o.k. at manipulere, agere martyr og leve under præmissen, at fordi de ikke slår så hårdt, er det mere o.k., at hunkøn benytter vold - så kommer vi ingen vegne!

Helt færdig

Og jeg er træt!

Jeg er så træt af at være hende, der skal navigere i alle disse mænd, der har lært, at kvinder faktisk er således.

Kvinder tror, at mænd kører games, men jeg står nu med en hel generation af mænd, der har været i parforhold med kvinder, der manipulerer, benytter games, kontrol og gaslighting som redskab til at være i deres egne følelser.

Så hvad fanden skal jeg så gøre, når jeg står her og skal navigere i mænd, der ikke tror en fis på, at jeg er den, jeg er?

At ja betyder ja, at det, jeg siger, er, hvad jeg mener, føler, tænker!

At jeg ikke ringer op med en dagsorden, der er anderledes end det, jeg siger, at jeg IKKE forsøger at skubbe dem hen i en fælde.

Fokus, tak!

Og stop så med at søge den 'MAND, DER KAN SÆTTE DIG PÅ PLADS'.

Sæt dig selv på plads!

Især når du alligevel går ud og vræler 'psykisk/fysisk vold', når du får det, du presser på for!

Tak!