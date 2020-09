Mænd må købe en sexrobot

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner

Jeg har virkelig reflekteret en del på vores kønsinteraktion den sidste uge.

Nok mest fordi jeg havde en forhåbning om, at #metoo, de årtier gamle bevisløse anklager og heksejagten på mænd, var ved at stilne lidt af.

Men nope

Det ser unægteligt ud til, at både nutid og fremtid vil være præget af trang til at offergøre kvinder og fjerne nosserne på både den udpegede synder og mest alle andre mænd.

En del af os kvinder priser os på vores uundværlighed.

Vi har fået lullet os ind i, at mænd ikke kan undvære os, at de har brug for os, ja praktisk talt har mænd jo mere brug for kvinder end omvendt.

Mænd er jo afhængige af os, af at have sex med os, og at vi passer på dem.

Bevidstheden om, at vi kvinder er selvforsørgende, kan gå i sædbank og hyre en håndværker giver os den selvstændighed, vi ønsker.

For vi kan da leve uden mænd!

Vi står mere end nogensinde i et opbrud med alt, hvad vi er som køn, og de definitioner, der engang var på parforhold, roller og vigtigst:

Vi forsøger at udviske alt det, vi er biologisk og primalt!

Mænd har skullet undskylde for alt

Den dag mænd i Danmark blev udråbt af neofeminismen som et omvandrende patriarkat, der rent biologisk alle er potentielle krænkere, blev en helt ny dagsorden sat.

For nu skulle nutidens mænd ikke kun betale for fortidens synder.

Nej de skulle også undskylde og indordne sig under en helt ny lov sat af kvinder, til kvinder og udelukkende FOR kvinder!

Midt i alt dette er der en selvmodsigelse

For aldrig har bøger/film som '50 Shades of Grey', 'Magic Mike', serier om stærke skandinaviske maskuline vikinger som kæmper for kvinder og 'Tager hvad de ønsker' osv. været mere populære.

Praktisk talt skriger kvinder efter den stærke mand, der knalder dem op ad køkkenbordet, tager dem op ad væggen, yder bondage, bider dem i nakken og på dyrisk primal vis tager hvad de ønsker seksuelt!

Så hvor harmonerer alt dette efterhånden?

Må mænd udelukkende være stærke i soveværelset og på kvinders præmisser ala:

'Du er en tøffelhelt i hverdagen, men under sex skal du være primal, under min kontrol selvfølgelig.'

Men hvor er kvindens rolle så

For hvis du udelukkende anskuer en mand som et serviceorgan, alt imens du som feminist skriger, at 'kvinder ikke er til for mænds fornøjelse'. Hvad er mænd så for dig?

For det syner da fuldstændig, som om manden er ved at blive negligeret til en prototype.

I risikerer at blive tilsidesat af mænd for evigt!

For den dag teknologien får præsteret den perfekte syntetiske kvinde, så gider mænd ikke alt det bullshit mere, og I får lov til ikke blot at eje jeres eget afkom, I har høstet i en automat. I får det nemlig præcis, som I ønsker; at være alene.

Det ironiske er, at en del kvinder i dag har travlt med at grine ad mænd, der foretrækker dukker. De mener, at robotteknologien er devaluerende for kvinder, men for helvede!

Det gælder bare ikke den anden vej.

Hykleriet er mere sigende end nogensinde

På jobbet kan en simpel kompliment blive vendt til en chikanesag, og jeg har hørt fra et par ledere, at de har oplevet kvindelige ansatte fremsætte falske påstande om krænkelser, så de ikke får karantæne fra dagpenge.

Herfor visse mandlige ledere faktisk begynder at foretrække mænd som ansatte.

Dette vil feminister kalde diskrimination, men helt ærligt, med alle de sager også under #metoo, så må der jo for pokker komme en modreaktion.

Men glæd jer så over, at når teknologien kan berige mænd så kan I ligeledes købe jeres helt egen syntetisk perfekte galante tøffelhelt med kæmpe diller som passer det yngel, I gik i sædbank for!

Dog har han ikke så meget følsomhed at tildele jer efterfølgende. Han kan heller ikke give jer det øre, det stoiske eller følelsen af, at det nok skal gå.

Men skidt, I har jo både veninderne og jeres faderløse afkom, der opdrages med de kvindelige værdier, så også de kan blive vrælende kvinder og mutte tøffelhelte, som ingen kvinde derude gider knalde.

På den måde kan fremtiden komme os alle til gode, og angst for krænkelser og deslige vil være en saga blot.