Mine babser skal gynge i gaderne

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Stephanie Star, der er tidligere realitystjerne og nu forfatter, fortæller i denne uge om hudsulten, som har grebet hende under coronakrisen

Solen banker derudad. Termometret er helt oppe i det røde felt.

De damer - det er op på stiletterne, på med de korte, blomstrede kjoler, og tør panden af for sved. Vores babser skal ud og gynge i gaderne. Det er blevet sommer!

Se også: Stephanie Star om tv-branchen: Jeg er blevet latterliggjort og udnyttet

Jeg må bare spørge: Er der flere som mig, der trænger til ballade?

I år bliver en crazy sommer, spår denne lille italienske baronesse.

For I guder, hvor har denne vinter trukket tænder ud. Ingen lune kram, ingen sex (ah, næsten ingen), og man har jo nærmest ikke turdet flirte, vel! Men nu er der fuld drøn på.

Jeg har krammet de første i denne uge, og det var SÅ tiltrængt! Mine ben har fået sol, og mine øjne har fået noget godt at kigge efter.

Se også: 'Spaghetti-neger! Rejs hjem hvor du kommer fra!'

Hudsulten er udtalt, vi hungrer efter de bare lårbasser, og jeg savner helt ærligt et badejern og øjne, der klæder mig af. Men man har jo nærmest ikke givet sig selv lov til noget så uskyldigt som en lille, fræk øjenflirt.

Jeg mangler at se og mærke hud, masser af hud!

Jeg drømmer om at bade nøgen, naturligvis når alle de unge og børnene er lagt i seng eller i hvert fald børnene. Jeg vil springe i vandet fra min vens båd eller svømme i solens varme stråler, jeg vil bare UD og være FRI!

Se også: Stephanie Star fortryder dildo-ups: Jeg er et kæmpe miljøsvin!

Min sommerkjole skal sgu være ekstra kort i år!

Mine sparsomme 168 cm er som den sicilianske vulkan Etna - klar til at springe ud! Og ve dem, jeg møder på min vej. Jeg spiser dig fandme!

Jeg synes, det er dejligt at tænke på, at vi skal være sammen i Danmark, at vi er os. Vi skal forholde os til hinanden, også efter sex, for det bliver ikke en lille sommerflirt med en frisk pige eller fyr fra Spanien. Altså strengt taget kunne det godt være med en tysker, men det klinger bare ikke så cool på Instagram og Facebook - #germanlover. Det er lidt som #sporti2eren. Så hellere #thebigdane.

Ej. Venner. Det er gas.

Se også: Jeg er ludfattig: Man knalder sgu ikke for penge

Det med at svømme nøgen er ikke af liderlighed. NEJ, det er for at være FRI! Fri til at smide tøjet og hoppe i vandet, når jeg VIL og MÅ!

Vi MÅ, og vi SKAL!

Friheden, oplevelserne, krammerne og sikker sex - det savner vi! Jeg gør!

Alt sammen kan vi bruge sommeren på. Vi skal bruge vores penge i Danmark. På hinanden. Vi skal nyde hinanden.

Jeg glæder mig, og denne sommer bliver det i familien, som vi siger i Italien.

Se også: Latterlige 'regler' i tv-program: Jeg måtte ikke gå i bad

Se også: Før var jeg det rene freakshow i ansigtet - jeg lignede en bavians røvhul