Raser mod TV2-dokumentar: 'Mor vil have ham i kjole'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Drengen Storm er atter aktuel på TV2 og sætter endnu engang fut i debatten om kønsidentitet.

Storm har efter hans mors opfattelse været 'anderledes', siden han var ca. 2,5 år gammel.

Dette var eskaleret, da de have fået naboer med døtre hvor Storm efterlignede dem på påklædning, hår og legetøj = Storm ville være en pige.

Nu er Storm 6 år, går kun i kjole og ligner en pige.

Jeg VED, at børn ikke har rationale i en alder af 2,5 år til at tage større stilling til deres køn. De har en fin idé om køn, og de leger med køn. De har idealer og spejler sig.

Da jeg sad med den historie kørte mine reflektioner netop ud på, hvor meget positiv forstærkning Storm mon har fået for at hoppe i 'pigetøj'.

Heidi er sikker på, det er forældrene, der vælger for unge Storm. Foto: Privat

Her mener jeg, at med alle de nye sociale normer på HEN og kønsidentitet så kan forældre jo præcis cementerer deres egen identitet via deres yngel.

Altså, hvis du gerne vil være en speciel forælder, så har du en fin mulighed til det, ved at have et specielt barn og opmuntre barnet til en specifik adfærd.

Min spekulation ligger i, hvor ofte Storm mon har fået fortalt at han er 'fin' og har modtaget ekstraordinær opmærksomhed på at gøre noget andet end hans jævnaldrende.

For her er min pointe: Børn er behovs og impulsstyrede, og de reagerer på den opmærksomhed, de modtager ud fra deres handlinger.

Hvis et barn føler sig mere elsket, set og unikt ud fra en speciel påklædning eller handling, så er det altså ikke mere anderledes, end en hund der vil udføre samme trick om og om igen for at modtage den godbid.

Folk er stået helt af

Jeg kan overhovedet ikke vurdere den familie ud fra andet end artikler og det, der vises i tv, men jeg kan vurdere, at alle dem der mente, at forældrene udelukkende tænker på drengens behov, er helt stået af!

Drengen sad, første gang jeg så ham, i morgen-tv.

Krøllet op under sin mors armhule og var tydeligvis ikke tilpas ved at være der.

Var der fokuseret på hans behov, så var han ikke med i det studie. Projektet var og er hans mors.

Jeg vil meget gerne understrege, inden nogen kommer forbi og tror, jeg stempler disse forældre som dårlige, at selvfølgelig gør jeg ikke det!

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de elsker deres børn og er kærlige!

Gør han nu også det

Tror Storm virkelig at han indeni er en pige? Eller har han blot opdaget at ved at trække i strutskørter, lyserøde strømpebukser og have fine dukker med sig.

At han får mere positiv opmærksomhed, flere kys og langt mere anerkendelse på at han er rigtig, smuk og nuttet.

For lur mig, om ikke disse forældre selvfølgelig ikke ønsker at fortælle deres søn, han er forkert. Så derfor fortæller de ham oftere, at han er helt rigtig i den identitet, han har taget.

Moderen berettede godt nok, at de havde forsøgt med bukser når han skulle i børnehave, og at han så blev ked af det.

Det er jo klart, hvis han har opdaget, at kjoler giver ham følelsen af at få mere kærlighed og være mere rigtig. Mange vil så spørge mig, hvad forældrene så skulle få ud af det: Jo ser I.

Forældre i dag kan skabe præcis den identitet som overskudsforældre, rummelige, mere accepterende og blive helt specielle igennem at vise verden, at de opfører sig helt unikke overfor deres børn.

Passer perfekt ind

Storm går jo ikke imod en social norm nogen steder.

Faktisk har hans forældre lige præcis nu et barn der passer ned i den nye Skandinaviske feministiske model om Hen. Derved sparker de ingen tabuer i røven!

Havde det været for 10 år siden, ville jeg have fundet valget/situationen kontroversiel, hvis Storm virkelig føler sig som pige, så synes jeg, det er pragtfuldt. Men jeg tvivler.

Jeg tror blot at Storm lige nu på snedig vis har fundet en formel på positiv bekræftelse, og hvor mange mener, at det på sigt vil give ham mindre identitetsproblemer, så er jeg ikke helt enig.

Lad dem være drenge

For der hvor vi skal ændre vores sociale normer er, ved at tildele drenge retten til også at være drenge. Lade dem være små maskuline væsner, der ikke får fire gange så mange ADHD diagnoser som piger.

Huske på, at det er ok, at de er drenge der løber vildt og roder i en lort. At de fortælles på lige fod med piger, hvor fine de er og modtager ligeså meget interesse og ros for deres 'smukke' legetøj.

Storm havde ingen søstre men brødre.

Hvordan mon dagligdagen ser ud på de sociale forskelle der tildeles ham og hans brødre?Jeg garanterer, at hans brødre ikke på daglig vis får opmærksomhed på påklædning, fine dukker og strutskørter.