Sasha Klæstrup indlagt flere gange: - Jeg er pissebange

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge deler Sasha Klæstrup ud om sin oplevelse med en svær graviditet

Vi kan alle blive enige om, at en graviditet er så fantastisk, og det, du får ud af det, er jo det mest fantastiske i hele verden - du får nemlig dit barn.

Vi kvinder er så heldige, at vi får lov til at skabe det her lille liv i vores krop, men det kan også være hårdt.

Nu er det tredje gang, jeg venter barn, og de to første gange var det seriøst nemt, jeg lagde nærmest ikke mærke til jeg var gravid.

Så jeg har faktisk altid været en smule dømmende for kvinder, som kun har brokket sig, for vi kan blive enige om, at graviditet ikke er en sygdom, sådan har jeg set på det.

Indtil den her graviditet.

Hårdt ad helvede til

Jeg har selvfølgelig aldrig sagt noget til en kommende mor, det kunne jeg aldrig finde på, alle gravide gør ting på sin egen måde.

Nu ved jeg at der kan være ting ved graviditeten, som gør, at man har svært ved at klare de normale ting.

Jeg har været indlagt et par gange nu og er blevet tjekket for alt, og det er min lille pige i maven også, og vi er begge sunde og raske - heldigvis.



Jeg er så glad for, at jeg har en god mand og nogle fantastiske børn, som helt klart hjælper mig i det her, og selvom det er tredje gang, så er jeg pissebange.

Jeg har to helt perfekte børn, som jeg virkelig er stolt af, så jeg ved jo, jeg kan klare det, men alligevel kører tankerne meget på, hvad hvis jeg ikke ved, hvordan man gør? Hvad hvis jeg gør tingene forkert?

Det hele kører bare rundt.

Føles brækket

Jeg er ikke bange for selve fødslen lige nu, måske kommer det, måske ikke. Folk siger, man jo glemmer det bagefter, fordi man får sit fantastiske barn, og lidt har man da ret i det, men jeg har da ikke glemt pigernes fødsel.

Jeg kan stadig huske, hvor ondt det gjorde, men jeg frygter det alligevel ikke, for jeg glæder mig til at holde hende i mine arme og se min mand med hans nyfødte datter, det bliver så fantastisk.



Jeg fik desværre bækkenløsning den her gang - jeg vidste ikke, hvad det var, og jeg havde så ondt, følte nærmest, mit bækken var brækket, og kunne ikke holde det ud, det var så forfærdeligt.

Jeg har så stor respekt for kvinder, som er alene med en bækkenløsning. I er fandme seje.

Jeg må jo hverken støvsuge, vaske gulv og en masse andre ting. Så at nogle kvinder gør det alene, det er sejt.

Hormoner går amok

En ting havde jeg lykkeligt glemt, og det er hormonerne. De er forfærdelige, og hold nu kæft, min mand er sej, han tager det hele i stiv arm og er virkelig god til at bare lytte, når jeg har brug for det, eller kramme mig, når hele verden vælter. Og det ved vi jo godt, den ikke gør, men alligevel føles det altså sådan.

Forleden vågnede jeg midt om natten og havde drømt, at jeg fødte en zombie-baby. Det er altså en mærkelig ting, der sker i kroppen, når man er gravid.



Jeg er så ked af, at jeg har dømt andre gravide, som har snakket om, hvor meget de hader at være gravide. Jeg føler med jer.

Det hele skal nok gå for i sidste ende, så får jeg den smukkeste datter endnu en gang, og jeg glæder mig.

Kvinder er og bliver det sejeste nogensinde, vi kan klare alt det her og stadig være glade og glæde os til, at vores lille klump kommer.