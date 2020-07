- Selvfølgelig må vi være topløse

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner.

Den Lille Havfrue er utallige gange udsat for hærværk.

Men igen er hun blevet fanget i en politisk kamp, som det er på tide at tage alvorligt.

Vi befinder os i Danmark, og vi hverken kan eller skal overføre et andet lands historie hertil for at gøre en kulturhistorie om race til vores.

Det er plim, det er gakkelak, og det er umuligt.

Så når jeg laver et billede på denne måde, er det for at tage fat i nogle problematikker, som jeg mener, vi bør italesætte LIGE NU!

Hun er historie

Havfruen er et af vores nationalsymboler.

Hun er et eventyr skrevet af en digter, der blev verdenskendt, og som i øvrigt skrev om ligeværd, social ulighed, den subjektive skønhed og satte ord på de forfærdelige ting, vi mennesker gør imod hinanden.

Når H.C Andersen på den måde bliver gidsel for historieløshed, og hans kendte eventyr bliver fanget i et politisk spil - også selvom mange griner og påstår, at det ikke er alvorligt - så er jeg bare ikke enig.

Den Lille Havfrue sidder der alene og iskold på Langelinie.

Hun sidder nøgen på en sten i et land, der som det første frigav porno.

Når der i dag vises billeder af hende på Facebook, er hendes bryster tildækket, hun bliver censureret. Ergo, vores danske frisind og tilgang til nøgenhed er på tilbagetog.

Selvfølgelig skal vi gøre det

Vi har oftere end nogensinde før debatter om topløshed på stranden.

Vi debatterer kvindekroppen, og mange mener også, at idealerne er under pres - hvilket jeg ikke er enig i, for kropsidealer har eksisteret, siden vi knaldede rundt i hulerne.

Det har jeg i øvrigt skrevet talrige artikler om.

Men hun sidder der..

Som et symbol på så meget, der definerer vores lille land i forhold til både kulturhistorie og nuværende værdier.

Vi kan se hende subjektivt og tillægge hende sorg, længsel efter et bedre liv, at dø for sin egen lyst, eller at dø for kærlighed.

Men for mig er hun et symbol på alt det, vi har bygget vores frisind på.

Repræsenterer en historie

Hun sidder i sin femininitet nøgen på Langelinie.

Hun repræsenterer en historie, et eventyr, og vi tillader, at vores historie i Danmark er under angreb, fordi nogen mener, vi ikke blot skal huske den anderledes, men vil diktere, hvordan den skal ses, og hvordan vi som hvide danskere skal tænke og definere os selv.

Vores Lille Havfrue har været iklædt burka og kaldt for en racistisk fisk. Det skræmmer mig oprigtigt, at vi står der, hvor en tumpet religiøs Plimmelim skriver på nettet, at det er dejligt, den danske sommer er så skidt, så de danske kvinder ikke render rundt uden tøj på.

Jeg mener, vi aldrig må tillade, at vores ret til at være det, vi lyster, må tages fra os. Ej heller ved ikke at tillade andre at være det, de lyster.

Helt fint uden tøj

Det er på tide, at vi ser hende, som hun er, uden tøj på.

Et nationalsymbol, der sidder nøgen og med retten til sine nøgne bryster, sine brystvorter og sin historie.

Jeg kunne i går morges gøre noget her i Danmark, som jeg kunne anholdes for andre steder i verden.

Jeg kunne smække min 42-årige hvide, slaprøvede, uperfekte krop op på en lille sten ude i vandet og lade mig fotografere nøgen!

DET er, om noget, en frihed, vi aldrig må give slip på!

#MaidLivesMatter