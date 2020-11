Sender opsang til destruktive kvinder: Luk røven!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen forsvarer i sin klumme 'den nosseløse mand' og hans ubeslutsomme natur

'Måske-manden' er til debat i Sverige. Atter skal manden og hans vage natur, hans ubeslutsomhed og hans nosseløshed til debat.

For manden er p.t. helt gratis at sparke på.

Hvem var det lige, der ævlede om strukturel sexisme imod kvinder? INGEN tør revse kvindekønnet, som mænd lige nu devalueres og tilsvines!

Men ... lad os snakke lidt om, hvorfor mænd ikke gider i IKEA!

Ud over at IKEA er helvede på jord for rationelle mennesker, og det derfor burde ligge under straffeloven at tvinge nogen med ind i det forpulede dæmoniske NarreFunHouseOfPain, så bør kvinder måske begynde at kigge lidt indad på visse aspekter.

Hvorfor vil du overhovedet have din kæreste med i IKEA?

Hvorfor VIL du absolut tvinge et menneske ned ad The Green Mile?! Bare så du kan hygge dig med redebyggeri, der ofte siger ham shit & kanel!

Medmindre du gider sidde i garagen næste gang, han skal rode tre timer rundt under kølerhjelmen på sin bil uden at brokke dig og antageligvis holde din kæft, så han kan koncentrere sig. Så bør du lukke for dit IKEA-bullshit.

Er mænd for vage, og er der en 'måske-mand'? Næ.

En ting er helt sikker; der er en HellFuckingYeah-and, som bespringer din røv og vil det hele, altså i det øjeblik han forelsker sig i dig.

Dit problem som irrationel angstkvinde er, at du antager, at han ønsker det samme som dig fra uge to.

Kvinder er for ukritiske

Alle menneske BØR være 'måske'. De fucking BØR tage et skridt ad gangen og mærke efter, om de egentlig ønsker at binde sig.

Når en 'måske-mand' møder en ukritisk redebygger-kvinde, så vil der unægtelig begynde en usynlig tvekamp om, hvem der først får enten slået den ene ned eller flygtet op i en bjerghule fra de roterende æggestokke.

Ofte er kvinder altså for ukritiske i deres søgen.

At blive gravid med én, du har kendt tre måneder, er snotdumt, og det forhold er da dømt til at dø i 90 procent af tilfældene. Du kender jo ikke det menneske, så hvorfor helvede vil du avle på det individ?

Vi BØR alle være 'måske', for hvis vi vil have noget til at lykkes i denne verden, hvor vi står, så skal vi for det første stoppe med at binde hinanden på hænder og fødder.

'Måske-manden' er åbenbart ham, der har svært ved at binde sig og blive hjemme. Men hvornår blev familieliv og parforhold noget, hvor individualitet skal opgives.

'Ej, men Heidi, der kan jeg altså godt høre, at du ikke har børn! Man skal altså ofre alt sin egoisme, når sådan noget yngel kommer.'

Aha, well ... Den er da fin. Men du ofrer så også dit parforhold i processen. Det lyder for mig som helvedes forgård, når folk overbærende siger det til mig.

Kun en undskyldning

Det er kun en undskyldning for ikke at tage ansvar og tilpasse sig hinandens behov. De fleste ønsker nemlig kun at tilpasse sig deres egne og antager, at deres behov også er partnerens.

Men det er et biologisk faktum, at jo mere attraktiv en han, der har muligheder, jo sværere er han at binde!

Hvorfor skal en mand, der kan få næsten alt, han peger på, binde sig til dig? Og fucking især når du slæber ham med i IKEA?

Hvad med at begynde at arbejde lidt for hans følelsesmæssige binding?

Altså via tålmodighed og bare accept af, at I er forskellige, og at han virkelig ikke gider hverken se på, leve i eller købe lyserøde pyntepuder. For slet ikke at nævne, at de fleste mænd hader både idéen om fransk landkøkken og stilen, der ligner!

Luk røven!

Vil du ændre en 'måske-mand' til FuckingHellYeah-mand, så skal du på arbejde, søster! For så skal du til at kigge på de sider af dig selv, som dine veninder måske nok udholder, men som virkelig skræmmer mænd væk!

Og den der med 'hvis du ikke kan klare mig, når jeg er værst, så fortjener du mig ikke, når jeg er bedst.'

LUK RØVEN!

Det der er ikke bare destruktivt, det er det værste selvophøjende pis at slynge ud!

Det er det samme som at sige, at han uden kritisk sans skal æde alt dit lort!

Stop det!

Det er ganske fint, at både du og veninder kan sidde og tude over, at du da ganske vist kan være 'lidt' for meget af og til. Men så fucking sæt dig selv på plads frem for at acceptere den side af dig selv. For én ting er helt sikker; din partner er ikke den opdragende part eller din mentale skraldespand!

Så ...

Som han skal arbejde på at bejle til dig i begyndelsen, så han får sex, så skal du efterfølgende til at arbejde på hans sex, så du får følelser.

Det er et tveægget sværd, og intet er gratis.