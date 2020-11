Skal have lavet numse efter fødsel: 'Gider ikke vente'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha vil ikke holde sig hjemme for længe, inden hun igen skal under kniven

Nu har vi snakket lidt om graviditet og sådan, så lad os begynde at snakke om plastikoperationer og om at få det, selvom man er nybagt forælder, og alle ved jo, jeg elsker plastikoperationer! Når jeg har født min datter, tager jeg jo afsted til Tyrkiet for at få lavet min BBL med implantater, og jeg kunne mærke, folk syntes, det var mærkeligt, for jeg har jo lige født?

Ja, det er helt rigtigt, jeg venter ikke længere end nødvendigt, men hvorfor bliver folk forargede - jeg har lige brugt ni måneder på at passe på min datter og sørge for at gøre alt rigtigt.

Det er okay at tænke på sig selv som mor, og det her har jeg villet længe. Jeg havde jo faktisk allerede booket tid og betalt flybilletter, da alt det her corona kom, og så kom der også en positiv graviditetstest lidt efter, så helt ærligt er det jo en win-win.

Tager barnet med

Hun skal jo med, jeg ved jo, jeg ikke efterlader hende i en uge, når hun er så lille, men en enkelt nat eller to skal hun sove uden mig, men hun har jo sin far, og han er lige så vigtig, som mor er, og det er vigtigt, de får et fantastisk forhold. Jeg ved, at min mand også rigtig gerne vil bygge et helt specielt bånd med hende, så det er kun godt, vi lige gør det her.



Jeg tænker, vi tager en ekstra med, som kan hjælpe med Nora og mig, når jeg er færdig med min operation. For vi vil jo også have en hyggelig tur ud af det, og det er jeg sikker på, vi også får med vores lille datter.



Det er vigtigt at pleje sig selv, som man mener er bedst, og jeg gør det altså bedst med plastikoperationer.

Folk er sikkert mega-uenige her, og det må de ved gud også gerne være, men jeg elsker at ændre mig selv, og det har jeg også skrevet om tit. Jeg skal også til Tyrkiet et par måneder efter for at få lavet min næse og bryster. Måske er min datter så gammel der, at jeg slet ikke behøver at tage hende med til den tid, men nu må vi se.

Husk dig selv

Selvom du er forælder, så husk dig selv. Jeg ved, jeg har sagt det her så mange gange før, men det er altså virkelig vigtigt, også selvom det er et 'egoistisk' valg, det er okay! Så længe dit barn selvfølgelig har det godt.



Jeg tager afsted i maj 2021, hvis vi selvfølgelig må rejse til den tid - jeg vil nemlig ikke afsted, hvis alt det her corona stadig er på tale. Hvis 2021 kan tilbyde, at jeg får lov at rejse, så er der allerede bestilt tre operationer - min numseoperation og min næse og bryster. Næse og bryster skal laves samtidig heldigvis, og jeg glæder mig! Det er de sidste operationer, jeg skal have. Eller det tror jeg, for man kan selvfølgelig aldrig vide med mig.



Jeg har overvejet små indgreb, men helt ærligt så får jeg det nok aldrig gjort. My number one er i hvert fald at få implantater og BBL, så kan det andet faktisk godt vente, men alligevel så vil mere altid have mere og sådan er det med mig. Jeg ser noget nyt, og så er det bare det næste nye, så glæder mig lidt til at se, hvad der kommer efter.



Lad os håbe, 2021 bliver et bedre år, så vi alle kan komme ud og lave det, vi har lyst til.