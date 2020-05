Stephanie Star: 'Jeg blev behandlet som et beskidt bæst'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Stephanie Star, der er tidligere realitystjerne og nu forfatter, er træt af den måde, Danmark opfører sig på

Hold nu fast, det har været en rutsjetur, det her.

Jeg vågnede forleden ved, at jeg skreg i søvne efter frihed. Min samlever måtte vække mig, fordi jeg lå i sved og rystede.

I min drøm var jeg en trædukke med snor i. Der var folk, der førte mig som en dukke.

Det sidste stykke tid har min underbevidsthed arbejdet i døgndrift, fordi jeg har haft det svært i denne tid. Det at være begrænset er slet ikke mig. Jeg har følt en angst, jeg har følt vrede.

Jeg troede ikke, jeg ville kunne bære de her syv ugers helvede på jord. Det kunne jeg måske alligevel?

Efter chok, vrede, angst og frygt for at blive smittet med corona har jeg det, som om jeg har været i et cirkus i syv uger.

Jeg har været i frivillig karantæne siden 12. marts, og efter 11 uger synes jeg, at jeg har udtjent min værnepligt. Mit elskede Danmark er sønderrevet og i grus. Alt er smadret, økonomien sejler, og vi er alle påvirket af dette.

Jeg synes, vi skal ud og åbne Danmark helt. Uden disse forvirrende restriktioner, men vi skal naturligvis passe på hinanden og landet.

De ældre er bange, skræmte og ensomme. Jeg lider med dem. De udsatte er forvirrede og i smertehelvede. De er bange. Alle miljøer fra kunsterne, restauratørerne til museer er i oprør og kede af det. Vi er ved at miste alt, og sikke en regning at betale.

Ikke enig med udmeldinger

Jeg har selv mistet alt siden 2015, så jeg ved godt, hvad vi står over for.

Jeg ser hele tiden, at man siger, at smitten er høj.

Jeg er bare ikke enig. Vi skal passe på hinanden, men smitten er dalende. Så længe Danmark er i bedring, bør vi åbne, nu hvor landet er lagt ned.

Jeg er lysvågen i dette cirkus. Og jeg er langtfra naiv.

Jeg gæstede en by, med min 4A-bus, hvor en ældre dame behandlede mig som et beskidt bæst, fordi alle skal passe så meget på. Jeg prøvede at rejse mig for hende, men hun var bange og kiggede på mig, som om jeg skulle bades i sprit.

Pas godt på jer selv derude.