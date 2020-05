Stephanie Star: Nej tak til pornoscener

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Stephanie Star, der er tidligere realitystjerne og nu forfatter, fortæller om at ende i en hed filmscene med en pornostjerne

Man kommer ud for lidt af hvert, når man som mig altid står med røven i klaskehøjde. Og selvfølgelig mente en svensk instruktør, at jeg var oplagt til en fræk rolle i Viaplay-serien 'Veni Vidi Vici'.

Jeg fik aldrig rigtig set den. Serien havde Thomas Bo Larsen som en af af hovedrollerne.

Det er ham, der altid spiller en god narkoman eller en anden karakter, som er ude at skide. Misbrug eller nedtur synes at være et omdrejningspunkt for hans skuespil på det hvide lærred, ligesom jeg åbenlyst er bedst til bimbo, dulle og andre flabede roller.

Det er lidt a la, 'du er, hvad du spiser'.

Anede ikke, hvad der ventede

Well. Jeg ER en dulle, og jeg er røvstolt af at være en af de gode duller!

Nå. Optagelserne skulle foregå i Stockholm. Jeg tænkte: 'hvor sjovt!'. Dygtige skuespillere, stylister og fuld pakke.

Alt i alt lagde det op til en kanon oplevelse!

En lækker pool-scene, champagne og alt muligt andet gejl. Her skulle jeg så bade med en anden lækker dulle. Hun var så bare lige lidt mere fremme i stiletten end mig og havde på cv'et en lille pornofortid.

Udvidende, jep uvidende, for jeg anede ikke, hvad der ventede mig i klorvandet, men jeg skulle spille skrup-liderlig.

Ok med mig.

Pænt hardcore

Det er da det mest simple. Men jeg skulle plaske rundt og spille skrup-liderlig med en kvinde.

Det var pænt hardcore lesbiske scener, som ingen havde fortalt mig om, og de omkringstående skuespillere virkede som om, de var ganske fornøjede. Det tror jeg da!

Der var kæmpe babser, røde munde, lange lårbasser og blond hår i rå mængder.

Hvis jeg havde rettet lidt mere ind, havde jeg nok stået på lidt flere rulletekster, men i den branche siger man ikke nej, hvis ikke man er den øverste i fødekæden.

Jeg var ellers pisse lækker.

Pisse koldt

Stylet som en ren vamp. En sirene. Nøgen og med liderlige øjne skulle jeg spille, at jeg ville knalde alt med puls.

Her lå jeg i vandet i f...... Stockholm, som ikke er kendt for et lunt klima, i en hundekold pool med en professionel pornoskuespiller!

Bevares, hun var sød, fræk og flot, men hun havde af gode årsager patter! Jeg tænder på noget helt andet med p - og der er kun én af dem!

Mine brystvorter var så stive af kulde, at jeg med lethed kunne have stukket ham den koleriske svenske instruktør ned, da han småhysterisk pressede og manipulerede mig til, hvad jeg skulle gøre med den anden kvinde.

Gud skal vide - jeg gjorde mit bedste i det omfang, hvor man stadig har sig selv med og med øje for, at det bare var en fucking tv-serie!

Men der er grænser.

Selv for en eks-realitystar som mig.

Ja, jeg hedder Star, men sgu ikke PornoStar.

Skred

Fordommene stod i kø og var ved at vælte over hinanden, for hele produktionen stod og diskuterede, om ikke jeg var pornostar.

What! Yes, jeg laver gerne frække billeder, viser alle mine fordele frem fra alle sider, men der er eddersparkme langt fra at være en Star på lagnet derhjemme med en sød fyr til at kaste sig rundt med en ægte pornostar i en iskold pool i forbudssverige.

Jeg stoppede optagelserne efter fire scener.

Så hankede jeg op i min stolthed og steg op af poolen i bar røv, og det var lige præcis det sidste, de så af mig!

Til premiere så jeg, at de havde taget en anden model med, og hendes opgave var at være sig selv.

Røvhuller, siger jeg bare.