Stephanie Star på skadestuen: En tsunami af lort

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Stephanie Star har været helt nede med nakken

I går faldt jeg. Helt ned og rode. Nej, jeg havde ikke stiletter på, jeg gled, som var det en stor, brun banan, der spillede mig et puds.

Jeg var omme på skjoldet, og intet af det var underholdende. Altså for mig.

Mit baghoved knaldede ned i jorden, jeg slog mine albuer, og min selvtillid fik et slag også.

Tre timer måtte jeg sidde på skadestuen og vente 'tålmodigt' på det, jeg nok allerede vidste; at jeg havde fået en hjernerystelse. Morsomme sjæle vil nok sige, 'jamen der er jo ikke noget at slå'.

Jo, det kan I fandeme tro, der er!

For det er netop mit hoved, jeg lever af. Min måde at tænke på, min overlevelsesevne, for jeg skal ikke ned med nakken. Mit hoved finder vej gennem dyndet.

Men hvad sker der lige for freaken 2020?

Det er jo en tsunami af lort, der vælter ind over ikke kun mig, men sgu også alle andre. Og det har jo den frygtelige effekt, at vi alle bare triller afsted smurt ind i økonomiske problemer, i forfald, i frustrationer.

Lukket inde i en osteklokke. Pludselig vil man jo til fjerne egne, man aldrig før har overvejet at rejse til, men nu KAN vi ikke komme afsted.

Ingen dans på dansegulvet mellem svedige, glade mennesker. Distancerede oplevelser, der virkelig ikke kravler under huden på en. Det er, hvad vi kan.

Det er jo alle vores valg, der er taget fra os med pandemien!

Når mindre hændelser (som mig der ligger og triller rundt og slår skallen) kommer oveni, så har vi altså LOV til at føle os ramt, ik'!

Der faldt tårer i går, så mine kinder var stramme af indtørret salt.

Men jeg er på benene igen end ikke 24 timer efter. Tilbage for at se til min lejlighed, der stadig er ved at blive sat i stand, efter mit hjem blev angrebet af skimmelsvamp.

Jeg hæfter mig ved alt det positive. Det gode! Jeg får jo nyt gulv! Nyt gulv, jeg kan danse på og hoppe på. Nu er mine naboer advaret.

For der venter os noget godt. Os, der stadig drømmer og finder vej gennem tsunamien.

Og til jer, der måske så mig en nat på en bænk og tænkte jeres, så var det min egen lille ceremoni, jeg afholdt der, under stjernerne.

Jep, jeg var faktisk hjemløs og manglede min frihed og eget rum. Så jeg måtte indtage bænken og gøre den til min. Jeg sov skidegodt.

For jeg tænkte på alt det gode, der også kommer. Bl.a. er jeg inviteret til at holde et foredrag. På noget så fornemt som Dansk Medicinsk Museum.

De holder en festival, der hedder Golden Days med temaet 'Forever Young'. Jeg skal tale om min personlige erfaring, når det gælder plastikkirurgi og foryngelse og et farvel til samme, mens fagfolk som speciallæger skal tale om plastikkirurgiens historie og håndværk.

Det går jeg så og forbereder med en ispose fint placeret i baghovedet, på gader og stræder, indtil jeg kan komme ind i mit hjem igen.

Få mig ned med nakken, det er der intet eller ingen, der kan.

Salute, derude!