Unge tuder - I har bare lige glemt noget ...

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Hundragen er i denne uge træt af at blive udskældt som en miljøsvinende 'boomer'

'VRÆÆÆÆÆÆÆÆL - DE GAMLE OG ÆLDRE GENERATIONER HAR FRATAGET MIG MIN FREMTID.'

Sådan har jeg efterhånden ofte læst i diverse kommentarspor fra 'unge'.

(Damn, det er sært at forholde sig til, at jeg er ... gammel).

At bebrejdelsen imod os gamle eller boomers er endeløs, og at vores uansvarlige handlinger aldrig kan tilgives.

Bebrejdelserne er endeløse i forhold til klimaet.

Der er ingen tvivl om, at industrialiseringen historisk set har gjort sit, og allerede i 80'erne, hvor vi brugte uanede mængder af hårlak - ja, der diskuterede vi faktisk det uansvarlige i det, i spraydeodoranter, skyllemiddel, klorin, og hvordan vandforbruget kunne minimeres.

Hvis jeg som gammel må komme med en betragtning i hele denne debat, som efterhånden er blevet en krig på korrekte værdier og lejre, så pointerer jeg yderst gerne, at kampen, vi havde dengang, er fucking glemt!

Der bliver udelukkende talt om CO2 i forhold til klima, men hvorfor glemmes den generelle forurening?

Hvorfor taler de unge ikke om det faktum, at du hjemme sagtens kan tisse tre gange i dit eget tis, før du skyller ud?

At en vaskemaskine skal være fyldt, før den kører?

At et bad kun skal tage fem minutter, og at du lukker for vandet, når du sæber dig ind?

At mennesket producerer ekstreme mængder af afføring samlet hver dag, der forurener og udleder CO2 via rensningsanlæg og prutter?

Jeg hører bebrejdelser

Jeg skal lægge ører til, at min og generationerne før har ansvaret.

Men hvor tager de unge samlet set selv ansvar, når de køber deres PlayStation, nye iPhone og kører rovdrift på elektricitet?

Min generation talte om solceller og vindkraft.

Vi havde ét fucking tv, som stod i stuen, og købte vores pålæg i skiver hos slagteren..

Hvad fanden var en frysepizza eller kødboller fra frost?

Vi lejede en MovieBox en gang i kvartalet for at se Olsenbanden, eller en eller anden form for familieunderholdning.

Opvaskemaskine havde kun de rige.

Kære søde unge, der peger fingre ad mig og andre ældre: Se på jeres værelser, og fortæl mig så, om I redder planeten ved ikke at spise kød?

Tænk, hvis I rent faktisk smed alt jeres elektriske LORT ud!

Jeres dyre gamerstole!

Og alle de luksusting, I ikke tænker over genererer ekstrem forurening, som f.eks. akrylnegle og kunstige vipper..

I peger fingre ...

I pudser jeres glorier ...

Jeg elsker jeres klimabevidsthed ...

Jeg tisser stadig tre gange i mit eget tis ...

Bruger ikke skyllemiddel ...

Slukker lyset, når jeg forlader et rum og er i bad hurtigere, end det burde tage ...

Så jeg efterlader jer en beskidt planet?

Måske ...

MEN

Det FUCKING fritager ikke jer fra selv at tænke over, hvor meget plastik I forbruger!

Hvor ofte I vasker tøj, og om maskinen er fuld!

Om I bruger sæbe, der genererer mere forurening!

Om I tænker over jeres vandforbrug i det daglige!

Jeg kan lige så godt fortælle jer ...

Vi har et FÆLLES ansvar, der ikke omhandler at vræle over, hvor onde andre er, for vi lever faktisk bare, og via livet ødelægger vi, selv om vi er bevidste.

Fortidens synder fritager ikke fremtiden for eget ansvar.

I bliver ældre og får lyst til at forplante jer!

Når I gør det, fortsætter I med at belaste jorden med engangsbleer, sutteflasker, babytøj, babymos, legetøj, barnevogne etc.

I vil fortsætte med det, I klandrer de ældre generationer for.

Alt imens I genererer nye parasitter til fortsat at forurene og belaste.

SÅ sæt i gang med at spekulere over, at ikke alt omhandler CO2, biler og klima.

Det omhandler faktisk også en daglig bevidsthed om, at hver gang du skider på dit lokum - så er du en parasit på denne planet!

Så jeg elsker jeres dedikation og klimabevidsthed - nu er det så på tide, at I ejer & æder jeres ord, mens I peger fingre ad os gamle.

Det ville jeg elske og respektere mere end noget andet!

Own jeres shit, og bevis, at I kan gøre det bedre.

Planeten har brug for jer!