Mille Dinesen: Sådan går det med kærligheden

Var er der to personer, skuespilleren Mille Dinesen så op til - ja, ligefrem drømte om at være - så var det Egon Olsen og Skipper Skræk.

Det fortalte hun, da hun forleden blev hædret med en af Danmarks fornemmeste filmpriser, Ove Sprogøe Prisen. Med prisen følger 50.000 kroner og en lille statuette.

- Det var først, da jeg pludselig så ham i andre roller, at jeg fandt ud af, at han var skuespiller. Og en hamrende dygtig en af slagsen. Så det er så fedt og overraskende at få netop denne pris.

En stolt Mille Dinesen med blomster og en statuette af sit barndoms-idol. Foto: Jonas Olufson

Prisen fik hun primært for rollen som skolelæreren Rita i tv-serien af samme navn. Præcis som den karakter, hun nu i ti år har givet liv, lever hun lige nu som enlig mor.

Sønnen Eddie på to år og tre måneder er den eneste mand i hendes husstand.

Det var i sommer, at 46-årige Mille Dinesen og Thomas Busch gik fra hinanden.

- Nej, der er ikke noget nyt der. Tingene er, som de har været siden, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det vil sige, at Eddie har sin mor og sin far, men på forskellige tidspunkter, og det fungerer godt. Når Eddie er hos sin far, sørger jeg for at forkæle mig selv ved at hygge med veninder og gøre andre ting, jeg ellers ikke kan, når han er her.

Selvom der ikke kommer flere afsnit af 'Rita', fylder karakteren fortsat i Mille Dinesens liv.

- Det har været en gave at arbejde med en karakter i ti år, det sker sjældent, og det anede vi jo heller ikke, da vi startede. I dag er 'Rita' blevet verdenskendt i utallige lande over alt på kloden. Det er skidesjovt. Man kan vel sige, at hun er blevet folkekær - både hjemme og ude. Egon Olsen/Ove Sprogøe var jo også folkekær. Det er der noget smukt i. Så jeg er da stolt, hvis Rita og jeg også bliver betragtet som folkekære.