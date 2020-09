Museum efterlyser din gamle ølbong og udtrådte festivalsko

Næste år kan Roskilde Festival fejre 50-års jubilæum.

I anledning af den musikalske milepæl slår museet Ragnarock - det Roskilde-baserede museum for pop, rock og ungdomskultur - dørene op for en særudstilling med publikum som hovednavn.

Derfor efterlyser Ragnarock nu genstande, som skal være med til at fortælle festivalgængernes historie fra et halvt århundrede på Roskilde Festival, lyder det i en pressemeddelelse fra museet.

Ragnarock har allerede mange af de såkaldte formelle genstande klar - såsom fra plakater, musikprogrammer, officielle T-shirts og merchandise - men mangler festivalgæsternes ting og sager.

- Det kan være, at du efterhånden har haft dine udtrådte sneakers på til så mange festivaler, at de fortjener en pensionisttilværelse på museum. Eller måske har du grebet et plekter, fået en autograf eller taget en selfie med dine festivalers største stjerne, lyder det fra museet.

Det er museumsinspektør Rasmus Rosenørn, som står i spidsen indsamlingen.

- Vi vil helt klart gerne have et hjemmelavet anlæg, ølbonger og i det hele taget ting, som folk har lavet særligt til festivalen, lyder opfordringen.

- Det kan være bannere, udklædninger eller T-shirts fra frivillige organisationer. Noget, som udtrykker identitet og kan vise det sammenhold, som er så karakteristisk, siger Rasmus Rosenørn i pressemeddelelsen.

Også billeder og mundtlige fortællinger er i høj kurs hos ham.

- Mange af de kulturelle udtryk og måder at være på er kun acceptable og giver kun mening inden for hegnet. Der er helt andre præmisser for den måde, man er sammen på. Og det er folks egne oplevelser, ritualer og genstande med til at fortælle historien om, siger Rasmus Rosenørn.

Udstillingen åbner i begyndelsen af 2021.

Årets Roskilde Festival blev aflyst grundet coronapandemien.

Den seneste melding fra Roskilde Festival er, at man forventer at afholde festivalen næste sommer, men formentligt under andre former.

Festivalen tilføjer, at man naturligvis følger coronapandemiens udvikling og myndighedernes afvisninger.