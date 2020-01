Nedtur efter DR-program: - Det er frustrerende

Lykken var stor hos 47-årige Michael Funch Jørgensen og 36-årige Vivi Buchholt Jørgensen, da de i aftenens afsnit af 'I hus til halsen' på DR fik forvandlet deres villalejlighed til et helt nyt og meget mere indbydende hjem for kommende ejere.

Den 86 kvadratmeter bolig i Haderslev havde under optagelserne været til salg i 674 dage, og i DR-programmet er der ingen tvivl om, at Vivi og Michael desperat har brug for en større bolig. Ikke mindst fordi Vivi lider af en kronisk tarmsygdom, hvilket gør, at hun har brug for ro og plads, og de få kvadratmeter til en familie på fire gør dette vanskeligt.

Selvom alt så lyst ud for parret, da programmet sluttede, og ejendomsmægler Line Franck slog fast, at hun regnede med, at villalejligheden ville blive solgt indenfor et par måneder, ser det dog knap så lyst ud i dag, tre måneder efter optagelserne.

Ejendomsmægler Line Franck vurderede, at villalejligheden kan blive solgt for 745.000 kroner. Foto: Matias Brenø Olsson/Nordisk Film TV

- Den er stadigvæk til salg. Desværre. Det er jo lidt frustrerende, for nu havde vi jo lidt sat næsen op efter noget andet. Der har dog været et bud, men da vi lige har smidt 80.000 kroner for et nyt tag, vil vi ikke sælge under 745.000 kroner, og buddet var kun på 675.000 kroner. Så det var simpelthen for lidt, fortæller Michael til Ekstra Bladet.

- Vi er spændte på reaktionerne efter afsnittet, da vi håber lidt på, at nogen interesserede måske ser det i tv. Og så kan vi jo så også håbe på, at der er større sandsynlighed for et salg her til foråret, da december og januar generelt er ret stillestående måneder på boligmarkedet, fortsætter han og tilføjer så:

- Vi er rigtig glade for at have været med, og vi er også ved meget bedre mod end før. Der har været mange flere at se på villalejligheden, og det er jo en god start. Derudover er vi blevet meget gladere for at bo der, end vi gjorde før, da vi føler, at kvadratmeterne er meget bedre udnyttede nu. Det har betydet meget, at Vivi kan gå ind i soveværelset og lukke døren. Så stressfaktoren er faldet en del.

Villalejligheden gennemgik lidt af en forvandling på få dage. Foto: DR

Meget mindre pres

Også Vivi glæder sig meget over deltagelsen i 'I hus til halsen', selvom det endnu ikke har været medvirkende til et boligsalg. Til gengæld føler hun, at familien har fået en masse andet ud af det.

- Nu kan vi være i lejligheden, og det har gjort, at vi ikke er så pressede længere. Selvfølgelig vil jeg gerne, at der kommer en køber hurtigst muligt, men nu har vi det bedre med at være i det, indtil det sker. Derfor fastholder vi også prisen, for vi har ikke noget at vente lidt længere, hvis tabet så er mindre. Sker det ikke lige foreløbig, er det ikke så stor en stressfaktor, som det var før, forklarer hun og uddyber:

- Det er da lidt hårdt, når man ser de andre afsnit, og mange af de andres boliger bliver solgt hurtigt, men mon ikke det nok skal komme her i løbet af de næste måneder med vores. Selvom vi har det meget bedre i boligen, mangler vi jo stadigvæk et værelse til Michaels datter Mia, og det glæder vi os til at få en dag. Indtil da løser vi det, så godt vi kan ved, at Andrea (parrets fælles datter red.) sover hos os de dage, Mia bor hos os.

Vivi fortæller også, at hun allerede nu kan mærke, at hun har det bedre i forhold til sin sygdom, efter der er kommet et rigtigt soveværelse i lejligheden.

- Jeg synes helt sikkert, det har betydet meget for mig, at jeg nu kan lægge mig ind i sengen og lukke døren, når jeg skal hvile mig. Så forstyrrer jeg ikke resten af huset, og Michael og Andrea kan lege i stuen. Jeg får også sovet bedre om natten, fordi jeg så kan gå i seng, mens Michael bliver i stuen og ser fjernsyn eller sidder i spisestuen med lys og ordner noget på computeren. Nu kan jeg trække mig tilbage og få min søvn, uden at Michael skal tage hensyn hele tiden, og det er virkelig skønt for os begge, forklarer hun.

Se eller gense 'I hus til halsen' på dr.dk.

