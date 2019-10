Nu vil Brian Sandberg giftes

Oven på en mangeårig kræftbehandling ser den tidligere volds- og narkodømte rocker Brian Sandberg nu overordentligt lyst på fremtiden.

Han og hans forlovede, Sara, planlægger et forårsbryllup og vil ikke afvise familieforøgelse.

- Det vil fremtiden vise, siger Sandberg til Ekstra Bladet.

Hvad angår det forestående giftermål, er parret nået længere i planlægningen:

- Vi har ikke sat dato på, men har nogle i kikkerten.

Vielsen bliver borgerlig på et rådhus et sted i København, hvor også bryllupsfesten skal stå.

- Vi vil leje et sted og holde fest for lidt familie og nogle få venner. Det bliver diskret, siger Sandberg, som ikke i skrivende stund har lyst til at indvie Ekstra Bladet i gæstelisten.

Første gang

Den tidligere rocker, som ud over en kriminel fortid er berygtet for at have skiftet fra Hells Angels til Bandidos, fortæller, at det er første gang, han skal have papir på en dame.

- Jeg har aldrig været gift før, så jeg syntes, det var på tide at tage sig sammen.

Det gjorde han for godt et år siden, da kæresten havde fødselsdag.

- Jeg tog vist røven på dem allesammen, fortæller Sandberg om frieriet, som skete for øjnene af blandt andre sønnen, Oliver, der som den eneste blev adviseret om overraskelsen, da de stod i elevatoren på vej mod bøfrestaurant Mash på Tivoli Hotels 12. etage.

Se også: Sandbergs søn: Jeg er glad for at have prøvet at sidde inde

Sandberg har tidligere været mål for tre attentatforsøg - for ti år siden på først på juicebaren Joe & the Juice på Strøget i København og ni måneder senere på Sticks'n'sushi i Hellerup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Sandberg blev skudt i ryggen under et besøg på Joe & the Juice i Ny Østergade i København. Foto: Kristian Linnemann

Forlovelsesaftenen bragte også store følelser i spil - dog uden fare for liv og levned - sådan da.

- Jeg måtte jo ned på knæ. Ja, jeg kunne dårligt komme op igen, for jeg er jo blevet lidt småfed, griner han.

Meget rørt

Sara var ifølge sin vordende brudgom meget rørt, da kæresten efter fire år friede til hende.

Sara fik en flot ring med en sten - en diamant, bemærker Sandberg, som uddyber, at kvinden i hans liv har været en uvurderlig støtte, siden han i 2015 blev sparket ud af Bandidos.

- Hun var der fra day one, siger eksrockeren, som tilføjer, at de to havde mødt hinanden kort tid før, og at Sara ikke ligefrem er ked af, at han har forladt det kriminelle miljø.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oliver Louai fortæller i bogen 'Søn af Sandberg' sin historie om at være søn af en af Danmarks mest omtalte rockere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sandberg er blevet tilkendt førtidspension som følge af sin kræftsygdom. Han holder derudover også foredrag om sin kriminelle fortid, som han er klar over ikke uden videre bliver glemt.

- Eksrocker vil altid hænge på en, og jeg kæmper for, at komme af med tilnavnet, men det er ingen nem kamp. Man kan ikke fortryde sin fortid, men forsøge at gøre fremtiden bedre, siger Sandberg, som sammenlagt har tilbragt ni år af sit liv i fængsel.

Hans længste fængselsophold var på syv år, da han i 1991 blev dømt for narkohandel.

Brian Sandberg bildte i 2012 Ekstra Bladet ind, at han var færdig med at være rocker - bl.a. af hensyn til sin søn. 14 dage senere var han medlem af Bandidos og sortlistet i Hells Angels. Ekstra Bladet 20. november 2012.

Sygdomsfri

Han har blandt andet gjort sig bemærket for sin hang til luksus og god mad og har haft øgenavne som Gucci- og jetsetrocker, ligesom han i en periode var storsvindleren Stein Baggers livvagt.

For godt fire år siden fik han konstateret kræft i et modermærke, der skjulte sig under en stor Hells Angels-tatovering, der var dækket over med blæk efter hans exit fra klubben. Det var startskuddet til årelangt sygdomsforløb med flere forskellige operationer.

Sådan blev Sandberg narkohaj i Slagelse

Han er pt erklæret sygdomsfri og har de senere år arbejdet på at gøre op med sin brutale fortid, som han ikke er stolt af.

Sandberg afviser dog eksempelvis at rejse til udlandet for at begynde forfra uden samfundets fordømmende blikke, for:

- Jeg har jo min søn, som i dag er 20 år, og jeg glæder mig til at følge hans udvikling.