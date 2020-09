Nyt realityprogram skal forudsige kærligheden

Et nyt realityprogram på TV2 vil bruge formler til at teste fire danske parforhold

Mange ønsker den store kærlighed og lykken med et andet menneske. Men kan kærligheden sættes på en formel, og kan udfaldet af et parforhold forudsiges?

Den nye serie på TV2 'Holder vi et år' er et kærligheds eksperiment, hvor kærligheden og parforholdet testes ud fra bestemte formler. Her er det altså ikke kun følelserne, der spiller ind.

Se også: Smertehelvede efter brystoperationer: Dybt afhængig af morfin

Stine og Claus er et ud af fire par, der medvirker i programmet. De har begge flere forhold i bagagen, og det var stærkt medvirkende til, at de lod sig teste.

De ønsker nemlig at finde den helt store kærlighed. Derfor er de ikke bange for at lade sig teste i håbet om, at de er det perfekte match.

- Det var en mulighed for at lære noget nyt og for ikke at begå de fejl, jeg havde begået i tidligere forhold, siger Stine Kronborg Madsen til Ekstra Bladet.

En anderledes tilgang

På baggrund af observationer og tests vil tre eksperter forsøge at spotte styrker og udfordringer hos de fire deltagende par.

Raser: - Spild af tid!

Hertil vil eksperterne forudsige, om parrene er skabt for hinanden, og om de hver især kommer til at holde et år.

Muligheden for at få et mere videnskabeligt syn på sit forhold er noget, som parrene hilser velkommen.

- Det er da virkelig spændende, om man ud fra små ting som blodprøver kan forudse, om et par bliver sammen, siger Claus.

'Holder vi et år' kan ses på TV2 og TV2 play torsdag klokken 20.00