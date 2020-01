Oh Land chokerer under 'X Factor': - Det bliver for mystisk

Når 'X Factor' lørdag aften ruller over skærmen på TV2, er det blevet tid til, at dommeren Nanna 'Oh Land' Fabricius skal afvikle 'Five chair challenge' for sine voksne solister.

Mens deltageren Michael Dandanell er i fuld gang med at gøre sit ypperste på scenen for at komme videre i sangkonkurrecen, afbryder Oh Land ham pludselig midt i hans udførelse af toner fra Kim Larsen.

- Bare stop den!, rejser hun sig op og råber.

- Undskyld, jeg stopper det. Det er simpelthen for mærkeligt, at du lyder SÅ meget som Kim Larsen. Det bliver for mystisk, fortsætter hun.

Hvordan det ender for Michael, afslører i lørdagens 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Der er ingen tvivl om, at udmeldingen kommer bag på publikum i salen og ikke mindst Michael Dandanell selv. Chokerede og undrende blikke falder på Oh Land, mens hun fortsætter:

- Kan du ikke synge noget andet? Nu giver jeg dig lige en anden chance for at synge noget andet, for jeg ved, at du kan lyde meget mere som dig.

